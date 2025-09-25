富邦證券表揚「反詐之星」 肯定同仁機警阻詐、守護客戶資產安全

面對詐騙手法層出不窮，富邦證券持續強化第一線營業同仁的防詐意識，積極守護客戶財產安全。第一線營業同仁多次成功協助客戶識破詐騙手法，展現金融從業人員的敏銳度與社會責任。為表彰同仁在反詐行動中的傑出表現，富邦證券於24日舉行2025年「反詐之星」頒獎典禮，由總經理郭永宜親自頒發獎座與獎金，肯定同仁在守護客戶資產安全上的努力與貢獻。

今年「反詐之星」得主為羅東分公司資深專員林怡君與八德分公司業務襄理莊家珍等八位。其中，林怡君在服務高齡客戶時，透過客戶詢問股票抽籤事宜，細心察覺異狀，發現客戶疑似遭詐騙集團誘導參與創投公司股票抽籤，並欲再加碼投資。林怡君即時通報警方，成功阻止資金再流出，展現高度警覺與專業素養，獲宜蘭縣政府警察局正式來函表揚。

莊家珍則在協助患有重聽的年長客戶要求出售股票庫存時，主動關懷並深入了解，發現客戶近期透過臉書加入投資LINE群組，遭詐騙集團以虛構平台誘導投資，並提供虛假的交易獲利紀錄要求加碼。莊家珍耐心勸說並陪同客戶報案，成功攔阻後續資金流出，展現金融從業人員的責任感與服務精神。

富邦證券總經理郭永宜表示，投資詐騙是詐騙集團最常見的操作手段，亟需金融業者與民眾共同識詐、阻詐。富邦證券特別設立「反詐之星」獎項，不僅肯定同仁的用心與專業，也持續透過教育訓練與實務演練，提升同仁識詐和阻詐能力，落實公平待客的核心理念。未來，富邦證券將持續強化第一線應對能力，讓防詐意識成為日常服務的一部分，協助客戶在投資交易中識別潛在風險，打造更安心的金融互動環境。

此外，富邦證券也透過官網、社群媒體及分公司宣導活動，提醒客戶提高警覺，切勿輕信來路不明的投資資訊。若接獲可疑電話或訊息，應保持冷靜，並撥打165反詐騙專線查證真偽。富邦證券將持續擴展宣導行動，攜手客戶與社會各界建立全民防詐意識，遏止詐騙案件發生。