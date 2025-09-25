關稅政策漸明朗、新台幣走貶 台經院製造業營業氣候測驗點連2月走升

快訊

經濟日報／ 記者江睿智／台北即時報導
台經院25日發布8月景氣動向調查。聯合報系資料照
台經院25日發布8月景氣動向調查，製造業營業氣候測驗點為88.88點，較7月修正後之87.09點增加1.79點，連續兩個月呈現上揚態勢。8月服務業營業氣候測驗點為88.64點，較7月的87.63點增加1.01點，亦即短暫下滑後再度走揚。

台經院分析，隨著美國對等關稅政策逐漸明朗，加上8月新台幣走貶，關稅與匯率帶來的衝擊已不若前幾個月明顯；惟產業表現仍顯分歧，在AI與高效能運算需求帶動下，電子機械業看好當月景氣的比例明顯高於看壞。同時，中國推動減產並祭出救市措施，國際鋼價走揚，也使鋼鐵業看壞當月與未來半年景氣的比例有所下降。

在製造業調查部分，台經院對製造業廠商所做2025年8月問卷結果顯示，認為8月景氣為「好」比率為22.8%，較7月17.7%增加5.1個百分點，認為當月景氣為「壞」的比率則為33.6%，較7月37.6%減少4.0個百分點；由整體廠商對未來半年景氣看法加以觀察，看好廠商由2025年7月的17.0%增加0.7個百分點至當月的17.7%，看壞比率則由7月的32.7%增加1.7個百分點至當月的34.4%。

在服務業方面，台經院表示，零售與餐旅業受惠於暑假旺季、節慶消費及避暑商機帶動，對當月景氣普遍看好。證券業則因8月台股量價齊揚，經紀、自營與承銷業務同步受惠，業者對當月景氣亦多持樂觀態度。

台經院表示，營造業方面，雖因災後重建影響部分公共工程進度，但先前延宕的建案已陸續交屋，帶動銷售，8月景氣大致持平。展望未來，公共建設預算增加及AI帶動廠房與設備投資，訂單充足，景氣可望成長。不動產方面，8月交易量下滑，房貸緊縮與新屋交屋潮減弱。展望未來，雖有新青安貸款排除與換屋期限延長等利多，但需求因央行管制未鬆綁、銀行端對房貸業務仍顯謹慎，加上新增供給不斷增加的影響，房市短期仍呈量縮價緩跌。

台經院調查經過模型試算後結果顯示，2025年8月製造業、服務業與營建業營業氣候測驗點同步走高。其中，製造業已連續兩個月走揚，營建業由持平態勢轉為走揚，服務業則在短暫下滑一個月後再度回升。

