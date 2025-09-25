車輛泡水避免災情擴大 國泰產給2項提醒
樺加沙風災襲台陸續傳出災情，花蓮尤為嚴重！國泰產險提醒，民眾若不幸發生車輛泡水的狀況時，在水退前千萬不要發動車輛，避免引擎進水受損；其次由於目前許多車輛之引擎電腦通常放置於車底板附近，若水已淹及排氣管高度，引擎電腦可能已泡水，為避免損害擴大，建議以拖吊方式離開積水區域，並連絡服務廠拖回檢修。
此外，國泰產也提供「住宅颱洪險」快速理賠服務，協助保戶儘早啟動家園修復；同時也提供「傷害健康險」保戶慰問金關懷，身故10萬元、加護病房5萬元、一般住院1萬元（若同時為國泰人壽保戶以一次為限）。
