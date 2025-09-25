台灣人壽「保富人生」 首創GMDB結合月配息基金

善用年金迎樂退！中信金旗下台灣人壽推出全新美元計價投資型年金險「保富人生外幣變額年金保險」（簡稱「保富人生」），首創結合「保證最低身故給付GMDB（Guarantee Minimum Death Benefit）」、「月配息基金自由選」與「低點配息重新投入」三大機制，年金化前兼顧資產保障、投資靈活配置與長期續航力，為民眾打造全方位防禦型商品。

「保富人生」是專為民眾退休準備及創造現金流需求所開發的新商品，採躉繳制、投保年齡為15足歲至64歲，保費門檻15,000美元起，最高可達200萬美元；年金給付方式可彈性選擇一次給付或分期給付。「保富人生」獨創三大機制，在市場波動中，協助保戶全方位解決資產管理痛點，為樂退生活做好準備：

一、保底保障：GMDB保證最低身故給付。無論市場如何波動，保戶在領年金之前，沒有部分提領情況下，身故給付金額不會低於原始保費，有效守住資產，確保財富傳承。

二、靈活配置：五檔月配息美元基金自由選。保戶可自由選擇5檔國際級資產管理標的，精選「安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(美元)」、「聯博-全球多元收益基金AD月配級別美元」、「施羅德環球基金系列-環球多元收益(美元)A-月配固定」、「摩根投資基金-多重收益基金-JPM多重收益(美元對沖)-A股(利率入息)」以及「富達基金-全球多重資產收益基金(A股C月配息美元)」等多檔美元基金，打造被動收入，創造現金流。

三、穩健續航：低點配息再投資。當帳戶價值低於首次投資配置金額80%時，系統會自動將月配息金額投入原選擇之基金；機制設計不僅有助提升帳戶續航力，更可在市場震盪期間發揮「低點加碼」效果，提高資產反彈潛力，協助保戶穩健面對市場循環與長壽挑戰。

台灣人壽表示，「保富人生」符合現代人對「現金流」與「保障」的雙重需求，適合作為資產管理的補強工具，協助民眾落實穩健、長期的財務藍圖；本次攜手中國信託商業銀行各分行，將於10月2日正式開放申購。