滙豐2026年輕銀行家培育計畫 招募期限即日起至11月5日止

滙豐「年輕銀行家培育計畫」正式啟動，即日起至2025年11月5日止，歡迎對跨國金融職涯懷抱熱情的年輕學子踴躍報名。這項為期18個月的全面性計畫，透過紮實的實戰輪調與專業培訓，幫助未來菁英激發潛能，挑戰自我，成為世界級銀行的新世代領導者。

人才是企業最重要的資本，在金融科技蓬勃發展的浪潮下，滙豐銀行期盼有多元背景的青年菁英加入。總部設於英國倫敦的滙豐銀行，服務網絡遍及57個市場，入選的優秀人才不僅有機會負責銀行重要的專案，還與集團和亞太區高階主管交流，透過參與跨國專案合作培養金融專業，迅速提升領導能力，拓展人脈。

滙豐（台灣）商業銀行人資長王松筠表示，滙豐「年輕銀行家培育計畫」自推出以來造就許多傑出高階經理人，加上滙豐集團持續深耕亞洲、特別是台灣市場的決心，雄厚人才資本的建立更是不可或缺。不論在訓練資源或是薪酬獎勵各方面，滙豐都提供相當豐富與優渥的條件，為有強烈企圖心的年輕人才提供最佳發展機會。

年輕銀行家第一年便享有極具競爭力的薪資待遇，及大幅優於勞基法的年假與福利。招募對象不限就讀科系，在廣受學子歡迎的「國際財富管理暨卓越理財事業處」預計招募10-15名青年菁英，提供多元單位輪調機會，從客戶通路、數位產品、風險管理至策略專案等，透過深入紮實的實戰經驗培養領導力，協助年輕銀行家成為全方位人才。

滙豐銀行同步啟動2026年國際財富管理暨卓越理財事業處「暑期實習生培育計畫」招募，申請期限同樣至2025年11月5日截止。歡迎目前就讀大三／碩一或將於2027年畢業的同學們遞件申請，能實際參與銀行營運業務，在步調快速的金融環境中，提早為成功的銀行職涯奠定良好基礎。表現優異的實習生，更有機會直接晉升為2027年「年輕銀行家培育計畫」的一員。

滙豐銀行「年輕銀行家培育計畫」與「暑期實習生培育計畫」皆採線上報名，請至滙豐銀行官方網站 （https://www.about.hsbc.com.tw/zh-tw/careers）點選報名連結應徵申請。滙豐銀行也將在今年的9月30日與10月1日舉辦兩場線上說明會，歡迎海內外的青年人才至專頁報名參加。