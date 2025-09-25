台幣連五貶 量能萎縮

美聯準會（Fed）主席鮑爾最新談話持續牽動全球金融市場，台股昨（24）日開高走低，外資賣超，新台幣同步走弱，終場收在30.321元、貶值2.7分，連續第五個交易日收貶，匯市成交量也萎縮至13.255億美元，資金動能趨緩。

鮑爾發表談話時指出，當前美國經濟同時面臨通膨上行與就業惡化雙重風險，上周降息正是為了因應就業下滑隱憂。

鮑爾並未釋放持續降息訊號，甚至直言股市估值過高。市場解讀其談話偏向鷹派，美股全面收黑，台股早盤一度強勢，終場翻黑收低。

匯市方面，美元指數反彈，亞幣普遍承壓。匯銀人士指出，新台幣盤初仍受出口商拋匯支撐短暫升值，但隨後外資賣超台股並將資金匯出，加上投信積極加碼海外投資，導致新台幣匯率再度貶破30.3元關卡。央行適時進場調節，藉此降低匯率波動。

匯銀人士認為，近期市場逐步消化Fed官員談話，在缺乏重大經濟數據背景下，美元穩中透堅，新台幣難有明顯反彈。雖然月底與季底在即，出口商有實質拋匯需求，不過在央行持續引導匯價下，新台幣恐緩步朝30.5元靠攏。

根據央行統計，美元指數昨小升0.1%，歐元小貶0.01%；主要亞幣同步走弱，日圓貶值0.21%、韓元跌0.15%、星元跌0.12%，新台幣與人民幣各自貶值0.09%與0.08%。