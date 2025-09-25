新南向放款兩個月增千億 前八月已達全年目標67%

金管會統計至今年8月底，國銀對新南向18國放款餘額1兆8,697億元，單月大增572億元，寫近17個月新高，7月、8月兩個月合計增加逾千億元放款量，一舉扭轉上半年衰退頹勢；累計前八月新增放款達492億元，全年728億元目標已達67%。

金融圈分析，美國9月啟動降息循環、川普高關稅政策利空出盡，企業投資及擴廠需求逐步回溫，帶動資金需求上升。

不過，台幣升值壓力及東協拉貨潮告一段落，恐使後續爆發性需求難以持續，全年能否如期達標仍存變數。

銀行主管指出，8月放款續增原因有二。首先，台幣升破30元，多數美元計價的海外放款換算為新台幣後自然「增胖」；其次，降息預期發酵，加上東協供應鏈移轉效應推動廠商調度資金。

以8月底匯率30.605元換算，實際放款為611億美元，單月仍增加5.05億美元，顯示剔除匯率後，實質需求依舊強勁。

據金管會統計，新南向新增放款前三大來看，新加坡8月新增放款199億元，動能最強，超越印度的60億元。但若以前八月累計，印度新增404億元仍居首，新加坡以303億元緊追，顯示台商投資熱點正逐步擴散。

中華徵信所最新調查也顯示，新加坡持續是台商在東協最大營收來源，而印度則展現最亮眼成長動能，正快速躍升為東協台商重鎮。

金融圈觀察，川普關稅、美中對峙，使不少台商加速撤出大陸並分設越南、泰國、印尼據點，東協新供應鏈崛起將持續推升銀行放款需求。但人才、土地與成本競爭加劇，也將成為台商長期挑戰。

金管會公布國銀對新南向放款狀況。首季新增758億元，第2季因關稅與台幣急升，單季放款大減1,342億元，上半年累計放款衰退584億元。

第3季放款動能明顯逆轉。7月關稅利空消退與美元反彈，單月新增505億元，8月再增572億元，兩月合計增加1,077億元，迅速扭轉頹勢。

以8月前三大新增放款銀行觀察，中信銀8月新增112億元是今年次高，累計前八月新增放款206億元居第二大，僅次於冠軍北富銀的236億元，雙方差距縮小，反映民營銀行積極搶進新南向市場的競爭態勢。