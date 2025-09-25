外銀招募MA 年薪上看百萬
外商銀行在台儲備幹部（Management Associate, MA）招募戰正式開跑，百萬年薪不是夢。星展銀行與滙豐銀行搶先於第3季末啟動新年度招募計畫，力求在第一時間網羅優秀人才。
滙豐銀行宣布2026年「年輕銀行家培育計畫」招募十至15名青年菁英，為有志於跨國金融職涯的年輕學子敞開大門；星展銀行則同步啟動2026年MA計畫，以具市場競爭力的薪酬與完整培訓機制，吸引具潛力的青年菁英加入，預計招募逾18名金融產業菁英。
滙豐指出，「年輕銀行家培育計畫」為期18個月，透過多元專業訓練與跨部門輪調，協助學員激發潛能、挑戰自我，逐步邁向世界級銀行領導者。入選者將參與核心專案，並與亞太區高階主管交流，藉由跨國合作快速累積專業實力與國際人脈。
星展提供具市場競爭力的薪酬福利與完善學習資源，支持儲備幹部在職涯初期穩健發展。結訓後，根據績效，表現優異者最快有機會在24個月內獲得晉升。
