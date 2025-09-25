台灣彩券公司受中國信託銀行委託發行公益彩券已邁入第19年，為持續倡議公益彩券對台灣社會正面影響力，台彩昨（24）日舉辦「2025年公益彩券形象影片上映記者會」，由財政部國庫署副署長林秀燕、中信銀執行副總經理高人傑及台彩董事長黃志宜共同主持。

會中首映全新形象影片《善良一點一點》，以點陣逐格動畫手法結合彩券行實景拍攝，詮釋每張彩券背後乘載的善意，凸顯公益彩券在社福、國民年金與全民健保等面向實質貢獻。

公益彩券自1999年發行以來，截至今年7月底已累積盈餘逾6,528億元，其中50%用於地方政府推動兒少、婦老、身障等福利及社會救助，45%挹注國民年金，另5%則編列全民健保準備。為確保盈餘專款專用，財政部設立監理委員會監督運作，讓購買彩券善意能發揮最大效益。

林秀燕表示，公益彩券初衷是擴充社會福利財源並協助弱勢就業。多年來在財政部督導下，中信銀與台彩均落實盈餘運用透明與專責原則，讓民眾能安心參與公益傳遞愛心。

今年度形象影片《善良一點一點》採用新穎逐格動畫與實景結合，象徵一張張彩券如同累積的點滴善意，最終匯聚成支持社會照護的龐大力量。

高人傑指出，彩券制度核心價值是「盈餘專款專用於公益」。中信銀參與發行目的並非逐利，而是推動社會正向改變。每張彩券都能為土地帶來好事，未來中信銀將持續與台彩合作，確保彩券制度公平透明，讓購買彩券成全民參與公益具體方式，延續並深化對弱勢扶助力量。

黃志宜表示，截至今年7月底共扶助68,958位經銷商家庭獲穩定收入，在社會各角落播下希望種子。《善良一點一點》不僅是形象推廣，更是希望透過影像故事感染力，讓社會大眾理解。

三位公益彩券經銷商亦現身說法。曾因意外失去雙掌的鄭諺敦，靠販售刮刮樂重拾自信與生活希望；中風後行動受限的辜清華與妻子在經營彩券行收入支撐下，全家得以團聚並照顧腦性麻痺女兒；而因腦膜炎癱瘓下半身的洪雅玲，則藉彩券行經營自食其力，證明她能在逆境中迎向新生。三人故事見證公益彩券如何協助無數家庭重建生活。