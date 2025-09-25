凱基金控（2883）旗下中華開發文教基金會長期關注弱勢學童教育，每年透過「薪傳100X課輔100計畫」（簡稱薪傳100）獎助大學在校生走進校園，擔任國中小學童課輔志工，今年邁入第19年，已有千位大學志工參與，以「大手牽小手」行動陪伴孩子學習與成長。

基金會日前舉辦薪傳100說明會，凱基銀行總經理林素真見證大學生完成課輔任務，並勉勵志工透過陪伴精神的傳遞，形成正向循環，照亮弱勢學童的未來。

在台灣，有一群孩子，因為家庭經濟拮据或資源匱乏，學習路上走得格外艱辛。

中華開發文教基金會董事長辜仲秉持「教育是最佳投資」的理念，長期推動薪傳100，以相互陪伴與提升學習自信為核心價值，透過獎助大學生擔任課輔志工，成為孩子學習路上的後盾，將大手牽小手轉化為具體行動，讓教育不只是知識的傳遞，更是情感的連結與生命的啟發。

今年薪傳100說明會上，林素真與青年志工互動，不但肯定他們的付出，也鼓勵大家，課輔的目的不只是教學，更是將溫暖帶進孩子的心裡，這份力量會在他們心中萌芽，成為面對未來的勇氣與希望。

就讀陽明交通大學的連同學，因為成績優異表現，已連續四年獲得薪傳獎學金，連同學表示，開學第一天，小朋友就急切地問他何時開始課輔，那一刻他感受到被需要的價值，也明白自己的付出已經被看見。

就讀淡江大學的林同學則說，在孩子徬徨無助時，能成為他們的大姊姊，是一種難得的幸福，在陪伴的互動與過程中，更讓她更懂得反思與成長。

除了課輔服務，基金會也重視青年志工的財經素養。今年特別邀請凱基銀行財富管理處協理簡子淵與大學生分享理財觀念，並建議年輕人從定期儲蓄開始，善用時間與複利效益，建立屬於自己的長期理財策略。

凱基金控持續以實際作為落實企業社會責任，透過薪傳100，集團不只支持青年學子築夢，也為弱勢孩子點燃希望，讓金融業的影響力，延伸至社會的每一個角落。