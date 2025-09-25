玉山銀行與台灣中油於9月23日共同簽署「生物多樣性保育合作意向書」（MOU），展現金融業與能源產業跨界合作的決心。雙方承諾以環境永續為目標，支持台灣生態保育及OECMs認證政策，協助企業投入生物多樣性維護，積極推動台灣永續轉型。未來將持續提供更優質產品及服務，引導資金流向生態永續。

玉山金控（2884）永續長張綸宇表示，生物多樣性是我們共同的資產，需要大家攜手守護。

今年6月，玉山與中油簽訂OECM（Other Effective Area-Based Conservation Measures）連結貸款，鼓勵企業積極投入物種保育及棲地維護，並共同推動中油生態保育公益信託基金，透過永續金融結合能源產業，打造守護生態的新合作模式，促進環境及社會永續發展。

張綸宇表示，而這次的MOU，不僅深化雙方合作，更期望能夠拋磚引玉，引領更多企業加入生物多樣性保育的行列，共同守護自然生態、實現社會共榮。

台灣中油表示，在面對全球淨零與生物多樣性保育的挑戰，能源事業除了要穩定供應，更必須積極承擔環境責任。

這次與玉山銀行的合作，中油以實際行動支持在地生態保育，落實企業在生態保育工作中的關鍵角色。

台灣中油表示，未來台灣中油將持續推動OECM生態區域的鑑別與認證，並聚焦碳管理、水資源保育、生物多樣性維護等重點領域，深化合作與資源投入，擴大產業對生態的正向影響。

玉山金控表示，玉山金控長期致力於環境永續及生態保育，積極響應政府政策，並接軌國際。2024年玉山發布台灣第一本通過TNFD符合性查核的自然報告書，並獲BSI最高評級肯定；今年更入選國際赤道原則協會（Equator Principle）執行委員（Steering Committee），成為首家入選執行委員的台灣金融機構。

未來，玉山將持續提供更優質的金融產品及服務，引導資金流向生態永續，鼓勵企業投入自然及生物多樣性保育，以金融力量支持產業永續轉型。透過企業對自然資源的保育、修復及永續管理，不僅能有效調適社會與環境挑戰，更進一步提升人類福祉與生物多樣性效益。