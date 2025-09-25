玉山銀 挺環境永續

經濟日報／ 記者林勁傑／台北報導
玉山金控永續長張綸宇（右四）與台灣中油永續長廖惠貞（右五）代表簽署生物多樣性保育合作意向書。玉山金控／提供
玉山金控永續長張綸宇（右四）與台灣中油永續長廖惠貞（右五）代表簽署生物多樣性保育合作意向書。玉山金控／提供

玉山銀行與台灣中油於9月23日共同簽署「生物多樣性保育合作意向書」（MOU），展現金融業與能源產業跨界合作的決心。雙方承諾以環境永續為目標，支持台灣生態保育及OECMs認證政策，協助企業投入生物多樣性維護，積極推動台灣永續轉型。未來將持續提供更優質產品及服務，引導資金流向生態永續。

玉山金控（2884）永續長張綸宇表示，生物多樣性是我們共同的資產，需要大家攜手守護。

今年6月，玉山與中油簽訂OECM（Other Effective Area-Based Conservation Measures）連結貸款，鼓勵企業積極投入物種保育及棲地維護，並共同推動中油生態保育公益信託基金，透過永續金融結合能源產業，打造守護生態的新合作模式，促進環境及社會永續發展。

張綸宇表示，而這次的MOU，不僅深化雙方合作，更期望能夠拋磚引玉，引領更多企業加入生物多樣性保育的行列，共同守護自然生態、實現社會共榮。

台灣中油表示，在面對全球淨零與生物多樣性保育的挑戰，能源事業除了要穩定供應，更必須積極承擔環境責任。

這次與玉山銀行的合作，中油以實際行動支持在地生態保育，落實企業在生態保育工作中的關鍵角色。

台灣中油表示，未來台灣中油將持續推動OECM生態區域的鑑別與認證，並聚焦碳管理、水資源保育、生物多樣性維護等重點領域，深化合作與資源投入，擴大產業對生態的正向影響。

玉山金控表示，玉山金控長期致力於環境永續及生態保育，積極響應政府政策，並接軌國際。2024年玉山發布台灣第一本通過TNFD符合性查核的自然報告書，並獲BSI最高評級肯定；今年更入選國際赤道原則協會（Equator Principle）執行委員（Steering Committee），成為首家入選執行委員的台灣金融機構。

未來，玉山將持續提供更優質的金融產品及服務，引導資金流向生態永續，鼓勵企業投入自然及生物多樣性保育，以金融力量支持產業永續轉型。透過企業對自然資源的保育、修復及永續管理，不僅能有效調適社會與環境挑戰，更進一步提升人類福祉與生物多樣性效益。

玉山金控 生態保育 中油

延伸閱讀

馬來西亞查獲車藏保育老虎屍體 3男判刑7年並各罰175萬

網議南科沙崙園區影響草鴞棲地 管理局：審慎評估

大甲溪發電廠保育魚苗放流 溪哥、石𩼧魚苗共8000尾

沒卡雙城論壇？陸委會稱審MOU「無已讀不回」 北市拿時序反擊了

相關新聞

華南永昌投信爆大虧「逾半資本額」 華南金說是這原因

8月底華南永昌投信累積虧損已逾實收資本額二分之一，華南金控（2880）今對外表示，虧損主因是華南永昌投信承受美國保盛豐集...

外銀招募MA 年薪上看百萬

外商銀行在台儲備幹部（Management Associate, MA）招募戰正式開跑，百萬年薪不是夢。星展銀行與滙豐銀...

一銀「AI 黑客松」 秀創新構想

第一銀行「2025 DigitALL黑客松」競賽歷時近兩個月，於9月23日圓滿落幕，吸引總行暨海內外分行單位超過50支隊...

玉山銀 挺環境永續

玉山銀行與台灣中油於9月23日共同簽署「生物多樣性保育合作意向書」（MOU），展現金融業與能源產業跨界合作的決心。雙方承...

凱基金 送愛弱勢童

凱基金控旗下中華開發文教基金會長期關注弱勢學童教育，每年透過「薪傳100X課輔100計畫」（簡稱薪傳100）獎助大學在校...

台彩 播種公益種子

台灣彩券公司受中國信託銀行委託發行公益彩券已邁入第19年，為持續倡議公益彩券對台灣社會正面影響力，台彩昨（24）日舉辦「...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。