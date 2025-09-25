一銀「AI 黑客松」 秀創新構想

第一銀行「2025 DigitALL黑客松」競賽歷時近兩個月，於9月23日圓滿落幕，吸引總行暨海內外分行單位超過50支隊伍熱烈參與，從數位化到智慧化創新應用提案，充分展現員工對數位創新的高度關注與積極投入的熱情，最終由資訊組的「C.AI隊」與非資訊組的「永續特工隊」脫穎而出，奪下這一屆組別冠軍，並抱回6萬元獎金。

決賽當日，董事長邱月琴與總經理周朝崇親臨現場勉勵參賽團隊，對各隊展現的專業實力與創新思維給予高度肯定，並期許全行勇於挑戰現狀、突破框架，將創新構想落實在業務推動與服務升級之中，持續深化第一銀行的前瞻文化。

此屆黑客松以「AI輔助工具」為題，鼓勵參賽者運用人工智慧（AI）技術解決實務問題，進一步提升工作效率與服務品質，提案涵蓋作業流程自動化、風險管理強化、金融商品創新設計、數據分析與視覺化等多元領域，展現豐富創意與技術實力。

值得一提的是，部分未獲獎但具高度可行性的提案，後續也將納入數位改革規劃，推動實際落地執行與價值擴散。

為提供技術諮詢與實作指導，活動特別邀請微軟顧問團隊與AI技術專家進駐，協助各隊伍深化提案內容，拓展技術應用的深度與廣度，透過資源整合與實戰演練，參賽者不僅強化AI技術的應用能力，也增強對金融科技的理解與實作經驗。

競賽以高額獎金與榮耀機制鼓勵同仁參與，象徵第一銀行對創新價值的堅定支持外，更是文化驅動與人才培育的重要平台，為打造年輕化、創新化的組織樣貌奠定關鍵里程碑。

展望未來，第一銀行將持續深化數位轉型策略，透過跨部門協作、知識交流與制度化的人才培育機制，強化內部創新文化與技術量能，探索AI與新興科技在金融服務的應用潛力，打造更高效、智能與永續的客戶體驗。