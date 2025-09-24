台幣升轉貶…新南向放款8月底負轉成長492億 今年有望達標

金管會公布最新的新南向政策統計，截至114年8月底，本國銀行對新南向國家授信餘額為等值台幣1兆8,697億元，較113年8月底的1兆7683億元，增加1014億元，同時台幣由升轉貶的效應之下，比起7月底的數值較去年底減少80億，截至本年8月底，國銀授信總餘額較113年12月底的1兆8204億元，已轉為正成長492億元。

金管會訂定今年授信總餘額目標為1兆8932億元，亦即增加728億元為目標，最新統計也顯示，在台幣匯率由升轉貶之後，前8月的新南向放款成長量能算是有達標。

金管會亦統計，截至114年8月底，授信總餘額較113年底增加最多的前5家銀行分別為北富銀、中信銀、國泰世華銀、玉山銀、台新銀，分別增加236億元、206億、144億、140億、106億元。

對於成長動能，金管會則分析，授信總餘額較113年底增加最多的國家為印度，成長404億元，次為澳大利亞，成長309億元，第三為新加坡，成長303億元，與這些地區經濟相對活絡，企業授信需求增加有關。

北富銀指出，2025年8月新南向授信金額已超過等值台幣1500億元，年初至今成長為15%，對於澳洲及印度地區的動能來源，北富銀由於尚未有分行設置，因此主要由台灣OBU及其他海外分行承接；對於業務動能，北富銀分析，以當地具規模及產業地位的大型客戶為主，且多為內需型產業，因此較能抵禦景氣週期變化，北富銀將持續關注新南向國家與美國的關稅談判進程來掌握授信風險，

台新銀行表示，在澳洲、新加坡及馬來西亞納閩皆有設立分行，尤其8月單月與前8月新南向授信主要來自對澳洲與新加坡的成長，玉山銀行亦指出，新南向的業務動能主要和澳洲、新加坡有關。

中信銀則指出，目前在東南亞市場放款呈雙位數成長，如泰國、印度、新加坡、菲律賓動能皆佳。中信銀亦觀察到，越南、泰國、印尼、印度皆為台商投資的熱點也逐步帶動產業聚落成形，且台商對東南亞投資相當大比例集中在新加坡，2024年已佔比67%，而且部分台商會透過於新加坡設立據點後再前進東南亞。

國泰世華銀行則指出，預計年底前提出孟買分行申請，針對其他潛力市場，也將持續追蹤供應鏈轉移趨勢與區域政經變化，並就法規開放、據點升級、併購或自建等可能性進行全方位評估。