迎2026永續新元年 櫃買中心「IFRS永續揭露準則宣導會」10月14日起跑

依金管會發布之「我國接軌 IFRS 永續揭露準則藍圖」，上市上櫃公司依資本額規模自2026年起分三階段適用 IFRS 永續揭露準則，為迎接2026永續新元年及協助上市上櫃公司順利接軌 IFRS 永續揭露準則，櫃買中心（Taipei Exchange）與臺灣證券交易所、臺灣期貨交易所及臺灣集中保管結算所共同辦理「IFRS 永續揭露準則宣導會」，於臺北、新竹、台中及高雄舉辦四場宣導課程，首場將於10月14日起跑，歡迎公司把握機會踴躍報名參與。

櫃買中心指出，本次宣導會將邀請主管機關證期局代表就「公開發行公司年報應行記載事項準則」修正方向進行說明，及請四大會計師事務所的專家透過 IFRS S2 行業別揭露範例介紹 IFRS 永續揭露準則，並說明企業採用準則過程產生之疑義與實務上所面臨困難之因應作法，以及國際永續準則理事會（ISSB）過渡施行小組（TIG）討論各界所反映之準則實施問題，另將介紹第二階段公司（實收資本額達50億元以上但未達100億元）適用導入計畫之時程及各階段應執行步驟等。期透過前開宣導活動，強化上市上櫃公司對於永續資訊收集、分析及揭露之能力，並加速永續轉型。

櫃買中心表示，本次宣導會將自9月26日上午9時起開放網路報名，請至「接軌 IFRS 永續揭露準則專區」網站（網址為https://isds.tpex.org.tw）之「最新消息/活動訊息」項下，點選「IFRS 永續揭露準則宣導會」進行報名作業。