快訊

災區滿目瘡痍、處處泥濘 花蓮縣光復鄉明天仍停班停課

影／屋頂遭淹沒！6歲女童受困2天大喊「我在這裡」 滿身泥濘獲救

棒球亞錦賽／陳聖賢棒打郭靖驚天轟 中華隊扣倒香港共三響

迎2026永續新元年 櫃買中心「IFRS永續揭露準則宣導會」10月14日起跑

經濟日報／ 記者王奐敏／台北即時報導

依金管會發布之「我國接軌 IFRS 永續揭露準則藍圖」，上市上櫃公司依資本額規模自2026年起分三階段適用 IFRS 永續揭露準則，為迎接2026永續新元年及協助上市上櫃公司順利接軌 IFRS 永續揭露準則，櫃買中心（Taipei Exchange）與臺灣證券交易所、臺灣期貨交易所及臺灣集中保管結算所共同辦理「IFRS 永續揭露準則宣導會」，於臺北、新竹、台中及高雄舉辦四場宣導課程，首場將於10月14日起跑，歡迎公司把握機會踴躍報名參與。

櫃買中心指出，本次宣導會將邀請主管機關證期局代表就「公開發行公司年報應行記載事項準則」修正方向進行說明，及請四大會計師事務所的專家透過 IFRS S2 行業別揭露範例介紹 IFRS 永續揭露準則，並說明企業採用準則過程產生之疑義與實務上所面臨困難之因應作法，以及國際永續準則理事會（ISSB）過渡施行小組（TIG）討論各界所反映之準則實施問題，另將介紹第二階段公司（實收資本額達50億元以上但未達100億元）適用導入計畫之時程及各階段應執行步驟等。期透過前開宣導活動，強化上市上櫃公司對於永續資訊收集、分析及揭露之能力，並加速永續轉型。

櫃買中心表示，本次宣導會將自9月26日上午9時起開放網路報名，請至「接軌 IFRS 永續揭露準則專區」網站（網址為https://isds.tpex.org.tw）之「最新消息/活動訊息」項下，點選「IFRS 永續揭露準則宣導會」進行報名作業。

櫃買中心 臺灣期貨交易所

延伸閱讀

櫃買黃金現貨交易熱

獨／更多業者將有糖可吃 IFRS接軌過渡措施高利門檻降至4%

證券永續座談 人氣旺

櫃買中心通過兩項規章修正案、威聯通等七家上櫃申請案

相關新聞

華南永昌投信爆大虧「逾半資本額」 華南金說是這原因

8月底華南永昌投信累積虧損已逾實收資本額二分之一，華南金控（2880）今對外表示，虧損主因是華南永昌投信承受美國保盛豐集...

談去美元化 陳冲示警：台灣小心被孤立新國際貨幣體系外

曾任閣揆的新世代金融基金會董事長陳冲今（24）日發文指出，倘若未來有超主權儲備貨幣問世，以現在地緣經濟碎片化的情勢，非I...

台幣升轉貶…新南向放款8月底負轉成長492億 今年有望達標

金管會公布最新的新南向政策統計，截至114年8月底，本國銀行對新南向國家授信餘額為等值台幣1兆8,697億元，較113年...

國銀新南向放款大爆衝！2個月大增逾千億元 星、印雙引擎起飛

據金管會統計到2025年8月底，國銀對新南向18國放款餘額1兆8,697億元，單月大增572億元寫近17個月新高，兩個月...

股匯齊跌 新台幣連5貶收30.321元

台股今天盤中續創新高，隨即出現獲利了結賣壓翻黑，新台幣也由升轉貶，以30.28元開盤升1.4分，收盤收在30.321元，...

花蓮馬太鞍堰塞湖溢流潰堤 富邦人壽宣布提供「保戶傷亡慰問金」

受到樺加沙颱風外圍環流影響，花東地區降下大雨，導致花蓮馬太鞍溪堰塞湖壩頂溢流，大量洪水傳出嚴重災情。為協助保戶安度難關、...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。