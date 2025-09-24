樺加沙颱風重創花蓮 南山人壽啟動關懷慰問措施

快訊

經濟日報／ 記者黃于庭／台北即時報導

受到颱風樺加沙外圍環流影響，花東地區降下豪大雨，導致馬太鞍溪堰塞湖發生嚴重溢流，重創花蓮南山人壽第一時間啟動關懷措施，包括提供不幸身故、受傷的保戶及非保戶慰問金，並整合企業資源，派員前往關心受災保戶及家屬。同時，對於眾多撤離家園暫時安身在安置中心的受災民眾，南山人壽慈善基金會也與縣政府、鄉公所、合作醫院、在地社福團體合作，提供受災戶緊急關懷物資，善盡企業之力，共渡難關。

此外，因應颱風帶來的衝擊及災害，南山人壽日前已迅速啟動「保戶關懷服務措施」，包括：1.「免收保單借款利息」、2.「免收房屋貸款利息」、3.「緩繳保費」、4.「快速理賠」5.「住院關懷預付保險金」等。自即日起三個月內，保戶本人或業務員可將相關證明，向南山人壽各地客戶服務、理賠、收費、抵押放款單位或洽詢電話客服中心（免付費客服專線0800-020-060）申請即可。

南山產物也提醒，住宅火險已擴大承保「颱風及洪水災害補償」，民眾若有投保住宅火險，若因風災導致住宅發生淹水事故，只要符合「水災災害救助種類及標準」之住戶，南山產物將有專人協助啟動快速理賠服務。同時，保戶若因災情發生任何財損情況，皆可撥打南山產物24小時道路救援／理賠服務專線(0800-005-678)，將有專人盡快提供協助。

