兆豐銀行協助花蓮風災受災戶 提供申辦「天然災害復建貸款」

經濟日報／ 記者黃登榆／台北即時報導

受颱風樺加沙帶來的強風豪雨影響，花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流，導致光復鄉災情嚴重。兆豐金控（2886）表示，兆豐銀行配合政府政策並善盡企業社會責任，提供受災居民申辦「天然災害復建貸款」及舊貸戶申請展延借款期限等協處措施，讓受災地區民眾得以災損重建或於原債務展延期間緩繳本息等方式，協助災民安心度過難關、加速重建生活。

兆豐銀行表示，將提供受災戶受損之廠房、機器設備及房屋所需整修費、復工必須購買原料等所需資金，企業戶最高額度新臺幣5,000萬元、個人最高新臺幣300萬元，受災戶可依地方主管機關出具之受災證明書，向銀行提出申請。

兆豐銀行 兆豐金控 災損

