兆豐銀行協助花蓮風災受災戶 提供申辦「天然災害復建貸款」
受颱風樺加沙帶來的強風豪雨影響，花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流，導致光復鄉災情嚴重。兆豐金控（2886）表示，兆豐銀行配合政府政策並善盡企業社會責任，提供受災居民申辦「天然災害復建貸款」及舊貸戶申請展延借款期限等協處措施，讓受災地區民眾得以災損重建或於原債務展延期間緩繳本息等方式，協助災民安心度過難關、加速重建生活。
兆豐銀行表示，將提供受災戶受損之廠房、機器設備及房屋所需整修費、復工必須購買原料等所需資金，企業戶最高額度新臺幣5,000萬元、個人最高新臺幣300萬元，受災戶可依地方主管機關出具之受災證明書，向銀行提出申請。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言