美政府回聘數百名DOGE解職員工 「爽放7個月帶薪假」爛攤竟由納稅人埋單

影／部落英雄！在地青年喊「我們自己救」 連夜救援背出受困長輩

吳子嘉爆蘇貞昌、陳時中採購疫苗汙1億美金 加重誹謗罪判8月

股匯齊跌 新台幣連5貶收30.321元

中央社／ 台北24日電
台幣美元示意圖。 圖／AI生成
台股今天盤中續創新高，隨即出現獲利了結賣壓翻黑，新台幣也由升轉貶，以30.28元開盤升1.4分，收盤收在30.321元，貶2.7分，匯價連5跌，續創近半個月新低。

美國聯邦準備理事會（Fed）主席鮑爾（JeromePowell）出席活動時表示，降息步調過快恐助長通膨維持高檔。投資人解讀Fed利率政策釋出矛盾訊息，美股四大指數同步收黑，美元順勢反彈，主要亞幣紛紛走弱。

台積電和台股今天早盤同步再創歷史新高，隨即出現獲利了結賣壓翻黑，高低震盪超過300點，終場收在26196.73點，下跌50.64點，三大法人外資及陸資、投信賣超，自營商買超，合計賣超143.15億元。

新台幣今天以30.28元開盤後，盤中最低下探30.339元，尾盤貶幅收斂，收在30.321元，台北及元太外匯市場總成交金額13.255億美元。

外匯交易員指出，鮑爾談話為美元帶來支撐，再者，外資賣超台股並匯出，加重新台幣貶值壓力；目前股市處在相對高點，台幣後續走勢要看外資動向，若台股再出現獲利了結賣壓，台幣不排除續貶，若台股站穩26000點大關，繼續挑戰新高，外資可能會再匯入。

央行統計今天主要亞幣對美元變動，主要亞幣均走低，美元指數小漲0.1%，人民幣貶0.08%、新台幣貶0.09%、新加坡貶0.12%、韓元貶0.15%、日圓下跌0.21%。

