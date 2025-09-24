花蓮馬太鞍堰塞湖溢流潰堤 富邦人壽宣布提供「保戶傷亡慰問金」

快訊

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北即時報導
花蓮馬太鞍溪上游堰塞湖昨天下午溢流，大水夾帶黑泥沖進光復市區，造成慘重災情，市區街道滿目瘡痍。記者劉學聖／攝影
花蓮馬太鞍溪上游堰塞湖昨天下午溢流，大水夾帶黑泥沖進光復市區，造成慘重災情，市區街道滿目瘡痍。記者劉學聖／攝影

受到樺加沙颱風外圍環流影響，花東地區降下大雨，導致花蓮馬太鞍溪堰塞湖壩頂溢流，大量洪水傳出嚴重災情。為協助保戶安度難關、重建家園，富邦人壽宣布提供「保戶傷亡慰問金」，針對傷亡保戶提供身故10萬元、加護病房5萬元、一般住院1萬元之慰問金。

此外，富邦人壽亦於第一時間啟動緊急應變措施，針對應繳月為2025年8月～2025年12月之續期保費，給予受災保戶延繳6個月，保單借款利息亦得寬延6個月繳息；另若不幸受傷之保戶需辦理理賠，富邦人壽均以方便保戶為原則，務求以最快的速度對受災保戶做好各項立即的服務，受災保戶可透過業務同仁以傳真或行動理賠線上申請理賠，其他應備文件等資料可後續另行補齊；倘若保戶因事故於七大合作院所住院，富邦人壽亦能代為以理賠金結算醫療費用。

富邦人壽保戶如有相關諮詢需要，包含保戶傷亡慰問金、快速理賠服務、醫療保險金抵繳住院費用服務、續期保費緩繳、保單借款利息緩繳、房貸協處方案申請、免費保單補發等，均可洽詢24小時全年無休之客服專線（0809-000-550），也能透過官網智能客服查詢保單相關資訊。

富邦人壽 理賠 保單

