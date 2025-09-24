花蓮救災啟動 臺灣企銀關懷客戶受災情形

快訊

經濟日報／ 記者黃登榆/台北即時報導

花蓮光復鄉馬太鞍溪堰塞湖23日溢流，造成光復鄉嚴重淹水災情，臺灣企銀關懷客戶受災情形，已展開行動。

臺企銀（2834）表示，中小企業若因颱風導致廠房受損、機器設備及原物料損壞等災情，臺企銀提供「中小企業災害復舊專案貸款」及「企業小頭家貸款」等融資協助，搭配中小企業信保基金提供信用保證，積極協助中小企業災後重建、恢復營運。

個人受災戶方面，臺企銀推出「協助災區住宅修繕貸款」，提供災區民眾購屋、住宅重建或修繕資金最高新臺幣200萬元(含購置自用傢俱、家電及交通工具等日常生活必須配備，最高新臺幣50萬元為限)，並應於災害發生之次日起四個月內提出申請。

除了融資協助，臺企銀亦協助受天然災害損失的保險理賠申請及信用卡掛失等措施，致力協助受災民眾儘速渡過天災受損影響，恢復原本生活運作。

