代理型AI驅動轉型 安永揭示導入策略、實務落地與治理新挑戰

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北即時報導
安永聯合會計師事務所於24日舉辦「Agentic實戰研討會-財稅轉型與AI治理新視野」。圖／安永聯合會計師事務所提供
在生成式AI逐漸成為企業數位轉型核心技術的當下，代理型AI（Agentic AI）以其具備自主決策、學習與流程整合能力的特性，成為企業能否成功導入的關鍵。安永聯合會計師事務所於24日舉辦「Agentic實戰研討會-財稅轉型與AI治理新視野」，分享企業如何導入Agentic AI提升財務與稅務流程效率，以及如何打造AI治理框架，確保透明、合規與永續發展，並分享實戰案例。

安永聯合會計師事務所稅務科技服務資深副總經理詹大緯指出，儘管多數企業已積極探索GAI的應用，但真正能將GAI整合進日常業務流程的比例卻不到5%。這樣的落差，反映出企業在導入過程中常陷入五大迷思，例如誤認GAI將全面取代人力、誤信內部開發優於外部合作等。事實上根據調查，內部開發的失敗率是外部合作的兩倍，顯示導入GAI不僅需要技術，更需要策略。安永強調，成功的導入應由業務單位主導，並選擇具備學習能力與流程整合性的Agentic AI工具，透過與外部專家合作，才能有效提升導入效率與成果。這樣的策略不僅能加速落地，更能確保GAI真正發揮價值。

安永聯合會計師事務所稅務科技服務經理劉蓁莉則分享Agentic AI於財稅流程的導入成果，特別是在費用報銷與憑證審核環節展現出高度效益。傳統報銷流程中，人工查詢資料、比對憑證與簽核作業不僅耗時，也容易出現錯誤。導入Agentic AI後，系統能自動擷取資料、進行合規檢查、串聯多系統並完成電子簽核，讓整體流程從繁瑣的紙本作業轉為高整合度的人機協作。不僅大幅減少稽核與查詢時間，更提升審核準確性與效率。

此外，Agentic AI具備語意理解與情境判斷能力，能處理非標準化情境與複雜決策，例如金額異常、憑證類型不符或政策敏感項目，展現出超越傳統RPA的智能審核能力。這些成果不僅優化財務流程，也讓財務團隊得以專注於更具策略性的決策工作。另外在稅務合規領域，安永亦展示了Agentic AI於全球稅務法規監控的創新應用。透過Agentic AI每日自動蒐集各國稅務公告以建構知識庫，企業即可透過聊天機器人即時掌握稅務法規變動，並由Agentic AI判斷是否影響申報義務，主動通知相關負責人員等延伸應用。

安永諮詢服務股份有限公司總監翁立翰也提醒，企業不可忽視AI治理的重要性。雖然Agentic AI帶來效率與創新，但同時也伴隨著資料偏差、隱私風險、不當使用與道德困境等挑戰。全球監管趨勢正加速成形，臺灣已提出《人工智慧基本法》草案，金管會發布《金融業運用人工智慧(AI)指引》，個資保護委員會則規劃AI資料法制與第三方審查制度。安永強調，企業若要在生成式AI時代中建立競爭優勢與社會信任，必須及早建構AI治理框架，從資料來源、模型透明度到使用者責任進行全面規劃，確保技術導入的合規性與永續性。

AI 安永 人工智慧

