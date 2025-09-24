快訊

華南永昌投信爆大虧逾半資本額 華南金說是「這原因」

台積電工程師外洩二奈米技術！3人不想續押提抗告 全遭駁回確定

滙豐銀行展開 2026「年輕銀行家培育計畫」

聯合報／ 記者藍鈞達／台北即時報導
滙豐銀行展開 2026「年輕銀行家培育計畫」招募，不限就讀科系，為優秀菁英提供最佳發展機會。圖／滙豐銀行提供
滙豐銀行展開 2026「年輕銀行家培育計畫」招募，不限就讀科系，為優秀菁英提供最佳發展機會。圖／滙豐銀行提供

每年吸引上千位年輕學子競逐的滙豐「年輕銀行家培育計畫」正式啟動。即日起至2025年11月5日止，歡迎對跨國金融職涯懷抱熱情的年輕學子踴躍報名。這項為期18個月的全面性計畫，透過紮實的實戰輪調與專業培訓，幫助未來菁英激發潛能，挑戰自我，成為世界級銀行的新世代領導者。

總部設於英國倫敦的滙豐銀行，服務網絡遍及57個市場，入選的優秀人才不僅有機會負責銀行重要的專案，更能與集團和亞太區高階主管交流，透過參與跨國專案合作培養金融專業，迅速提升領導能力，拓展人脈。

滙豐(台灣)商業銀行人資長王松筠表示，「年輕銀行家培育計畫」自推出以來造就許多傑出高階經理人，加上滙豐集團不論在訓練資源或是薪酬獎勵各方面，都提供豐富與優渥的條件，為有強烈企圖心的年輕人才提供最佳發展機會，例如「年輕銀行家」第一年便享有極具競爭力的薪資待遇，及大幅優於勞基法的年假與福利。

目前正在招募的滙豐「年輕銀行家培育計畫」，不限就讀科系，在廣受學子歡迎的「國際財富管理暨卓越理財事業處」預計招募10-15名青年菁英，提供多元單位輪調機會，從客戶通路、數位產品、風險管理至策略專案等，透過深入紮實的實戰經驗培養領導力，協助年輕銀行家成為全方位人才。

滙豐銀行同步啟動2026年國際財富管理暨卓越理財事業處「暑期實習生培育計畫」招募，申請期限同樣至2025年11月5 日截止。歡迎目前就讀大三/碩一或將於2027年畢業的同學們遞件申請，也有機會直接晉升為2027年「年輕銀行家培育計畫」。

滙豐銀行「年輕銀行家培育計畫」與「暑期實習生培育計畫」皆採線上報名，請至滙豐銀行官方網站 (https://www.about.hsbc.com.tw/zh-tw/careers) 點選報名連結應徵申請。滙豐銀行也將在今年的9月30日與10月1日舉辦兩場線上說明會，歡迎海內外的青年人才至專頁報名參加。

財富管理 實習 總部 滙豐銀行

延伸閱讀

逾3.7萬人受惠！北市教師獎勵金擴大發放對象 加碼最高10次免費諮商

北市敬師獎勵逾3.7萬人！ 納886名代理、特教師

玉山金（2884）股價要迎爆發期？專家看好「3獲利引擎發動」：之後或許又會配股

連假暢遊親子景點 阿里山賓館推全包式度假「鄒年慶部落探索」一泊三食最低9300元起

相關新聞

華南永昌投信爆大虧「逾半資本額」 華南金說是這原因

8月底華南永昌投信累積虧損已逾實收資本額二分之一，華南金控（2880）今對外表示，虧損主因是華南永昌投信承受美國保盛豐集...

談去美元化 陳冲示警：台灣小心被孤立新國際貨幣體系外

曾任閣揆的新世代金融基金會董事長陳冲今（24）日發文指出，倘若未來有超主權儲備貨幣問世，以現在地緣經濟碎片化的情勢，非I...

花蓮馬太鞍堰塞湖溢流潰堤 富邦人壽宣布提供「保戶傷亡慰問金」

受到樺加沙颱風外圍環流影響，花東地區降下大雨，導致花蓮馬太鞍溪堰塞湖壩頂溢流，大量洪水傳出嚴重災情。為協助保戶安度難關、...

MSCI 創新指數過去三年和十年績效表現均優於 MSCI 世界指數

創新領域無疑是當今最具潛力的投資領域，創新科技更是正在重新定義各個行業，為投資人開啟嶄新的藍海市場。然而，創新藍海猶如秋...

虎山啟動「員工持股信託計畫」

汽車零組件大廠虎山實業（7736）深化人才永續承諾共享企業成長果實，與中國信託商業銀行24日於瑞芳總部舉行合作簽約儀式，...

鮑爾老實樹引發美股高檔修正 台股豬羊變色 新台幣觸及30.3元

台股24日早盤震盪由紅翻黑、豬羊變色，從漲逾百點至跌逾百點；新台幣匯價以30.28小升1.4分開出，但半小時內又轉貶，觸...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。