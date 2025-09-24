華南永昌投信爆大虧「逾半資本額」 華南金說是這原因

快訊

經濟日報／ 記者廖珮君／台北即時報導
圖為華南金總部。圖／本報資料照片
8月底華南永昌投信累積虧損已逾實收資本額二分之一，華南金控（2880）今對外表示，虧損主因是華南永昌投信承受美國保盛豐集團(PEM)案所衍生的遞延所得稅資產，經會計師評估後決議一次性打銷所致。

據了解，國稅局認定該筆遞延所得稅，並非是本業虧損，因此不能列抵稅扣除額，雙方對稅務認定爭議歷經十年，最終確認得一次性打銷。

也因該筆遞延所得稅資產達2億元，打銷後，使華南永昌投信虧損逾資本額1/2，得面臨減增資

華南金已規劃今年底前完成對子投信減增資，讓子投信淨值回到票面，因此前述虧損對子投信財業務發展並無影響。

