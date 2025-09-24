華南永昌投信爆大虧「逾半資本額」 華南金說是這原因
8月底華南永昌投信累積虧損已逾實收資本額二分之一，華南金控（2880）今對外表示，虧損主因是華南永昌投信承受美國保盛豐集團(PEM)案所衍生的遞延所得稅資產，經會計師評估後決議一次性打銷所致。
據了解，國稅局認定該筆遞延所得稅，並非是本業虧損，因此不能列抵稅扣除額，雙方對稅務認定爭議歷經十年，最終確認得一次性打銷。
也因該筆遞延所得稅資產達2億元，打銷後，使華南永昌投信虧損逾資本額1/2，得面臨減增資。
華南金已規劃今年底前完成對子投信減增資，讓子投信淨值回到票面，因此前述虧損對子投信財業務發展並無影響。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言