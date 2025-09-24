快訊

MSCI 創新指數過去三年和十年績效表現均優於 MSCI 世界指數

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
MSCI 創新指數與 MSCI 世界指數不同期間年化報酬率與年化波動度。資料來源：Bloomberg，2015/6/30-2025/6/30，統一投信整理。
創新領域無疑是當今最具潛力的投資領域，創新科技更是正在重新定義各個行業，為投資人開啟嶄新的藍海市場。然而，創新藍海猶如秋季的海域般波濤洶湧、變化莫測。多數投資人缺乏對這個複雜海域的了解，猶如初學者踏入秋季衝浪海域，更需要專業經理人的引導，才能駕馭風浪。統一投信即將推出的統一全球創新主動式ETF（00988A），讓投資人無需獨自面對複雜的創新領域，而是交由專業經理人操盤，在瞬息萬變的藍海中找到適合的投資時機。

創新產業通常對景氣周期敏感度較高，根據彭博統計2015年6月30日至2025年6月30日，MSCI創新指數在過去三年和十年的績效表現均優於MSCI世界指數，但同時也伴隨較高的波動風險。在近三年的表現，創新指數的年化報酬率為18.05%，明顯高於世界指數的16.8%；但創新指數的波動度也達到19.42%，高於世界指數的14.93%。從十年來看，創新指數的年化報酬率為14.14%，優於世界指數的9.69%，但創新指數的波動度也高於世界指數。

00988A透過專業團隊的深度研究與豐富投資經驗，期望兼顧報酬與波動。基金經理人如同專業衝浪教練，透過「觀浪」深度分析創新趨勢脈動、「選浪」精選具成長潛力的標的、「馭浪」動態調整投組配置，提供投資人專業的資產管理服務。主動式ETF結合ETF的高透明度與流動性，與主動式基金經理人的選股能力，讓投資人能夠在創新投資的浪潮中乘風破浪。

統一全球創新主動式ETF即將於10月15日至17日募集繳款，發行價每股新台幣10元，入手價一張1萬元，保管銀行為元大銀行。00988A鎖定三大類型創新機會：顛覆式創新、擴展式創新、漸進式創新。布局六大投資主軸，涵蓋AI基建供應鏈、金融創新、硬實力、資源、軟實力與消費創新。採「霸主」與「新星」的雙引擎配置，讓投資人透過單一ETF即可參與全球創新市場的成長契機。

