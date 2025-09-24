國泰金首場保險科技盛會 國泰人壽與國泰產險以人為本推進數位轉型

快訊

經濟日報／ 記者黃于庭／台北即時報導
國泰金控24日舉辦以保險科技為核心的產業盛會「國泰未來保險體驗日」，左為國泰金控副總經理林佳穎、右為國泰產險督導吳香妮。黃于庭／攝影
隨著數位科技發展，保險業也加速轉型，從客戶服務、業務推展到內部流程，全面導入科技工具。國泰金控24日舉辦以保險科技為核心的產業盛會「國泰未來保險體驗日」，為「國泰技術雙主軸」系列活動之一，現場齊聚國內外重量級講者與產業專家，展現產、壽險對保險科技的實際應用與創新，回應保戶與員工更即時的需求。

國泰金控副總經理林佳穎表示，壽險數位轉型以「以人為本」為核心，從客戶、業務員到員工三個面向推動。在客戶端，目前已有475萬名數位會員、App用戶達335萬人，每月活躍用戶約65萬人，疫情為使用習慣的主要轉折點，保戶已可透過App查詢保單與健康資訊；業務員端則有全台首創100%數位業務員系統，涵蓋新契約、繳費與理賠進度，保戶和業務員可即時追蹤，透明度如同電商物流流程；員工方面，客服、核保與理賠人員透過數位平台整合資訊，讓員工更容易查找資訊，提高作業效率。

國泰產險督導吳香妮則指出，產險領域重點放在理賠與服務，在理賠端，一方面發展詐欺偵防，未來計劃與同業黑名單、警方資料庫串聯，另一方面，針對保戶有異議的理賠案件，則可利用保險科技快速檢索法院判決，準確掌握相似案件的理賠金額；在服務端，去年上線的「頭家諮詢室」以簡易問答介面，快速提供保單報價，協助客戶了解保障範圍。

談到AI，林佳穎表示，壽險應用涵蓋核保、理賠、通路與服務，例如AI Coach可協助業務員鎖定拜訪對象與話術，O2O服務則能比對保戶缺口，協助規劃完整保障。

吳香妮則說，產險產品多達70至80種，因此打造「產險知識大腦」，彙整產品條款與風險節點，可提供客服、業務與核保理賠人員使用，甚至自動生成商品話術，推進多元通路應用。

