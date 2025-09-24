金價飆漲 櫃買中心10月起放寬交易門檻

快訊

中央社／ 台北24日電

櫃買中心表示，因應近期國際黃金現貨價格頻創新高，為降低投資門檻，已報經主管機關同意，將交易單位由現行「1台兩（37.5公克）」縮小為「1台錢（3.75公克）」，將在10月1日起上線實施，投資人將可以現行1/10的交易單位進行黃金交易投資。

櫃買中心今天舉辦例行記者會，副總經理李淑暖表示，櫃買中心「黃金現貨交易平台」今年截至8月底止的成交金額已逾新台幣40億元，因黃金價格近期不斷上漲，1台兩價格即超過10萬元，對一般投資人來說是不小負擔，因此調整交易單位，希望吸引小資族與長期投資者參與。

她表示，屆時投資人以現行1/10的交易單位進行黃金交易的投資，配合新制調整，於此平台登錄的2檔黃金現貨，包括台銀金及一銀金，將於9月24日至9月30日期間等4個營業日停止交易，10月1日起恢復交易並採「1台錢」為交易單位。

櫃買中心交易部協理張秉心表示，今年以來有7個交易日當天成交金額超過1億元以上；今年截至9月23日止，黃金現貨日均值為2773.25萬元，超過去年全年平均的669.44萬元。

櫃買中心

