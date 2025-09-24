強颱樺加沙襲台、災情頻傳 國泰人壽、國泰產險提保戶多項協助措施

樺加沙風災襲台陸續傳出災情，花蓮尤為嚴重，國泰人壽、國泰產險拋磚引玉率先提供保戶慰問金。

國泰人壽除提供快速理賠、緩繳等措施之外，更提供「保戶傷亡慰問金」身故10萬元、加護病房5萬元、一般住院1萬元(對象皆為保戶，包含學生團體保險學生)。此外，國泰產險提供「住宅颱洪險」快速理賠服務，協助保戶儘早啟動家園修復；同時也提供「傷害健康險」保戶慰問金關懷，身故10萬元、加護病房5萬元、一般住院1萬元（若同時為國泰人壽保戶以一次為限）。

因氣候變遷，今年以來颱風襲台頻次強度漸增，國泰人壽、國泰產險對此呼籲民眾人身、財產安全不可輕忽，更應時刻準備好風險保障的健全與完善； 國泰人壽保戶若有風災理賠相關諮詢，包含保戶傷亡慰問金、快速理賠、理賠預付金、保費緩繳及優惠等，均可洽詢國泰人壽智能客服中心提供24小時全年無休客服專線0800-036-599（手機請改撥(02)4128-010或使用網路電話），也可以透過智能助理阿發查詢保障或保單相關資訊（https://cathaylife.tw/eEO7bPl）。

國泰產險提醒，民眾若不幸發生車輛泡水的狀況時，在水退前千萬不要發動車輛，避免引擎進水受損，由於目前許多車輛之引擎電腦通常放置於車底板附近，若水已淹及排氣管高度，引擎電腦可能已泡水，為避免損害擴大，建議以拖吊方式離開積水區域，並連絡服務廠拖回檢修。國泰產險也提供客服專線，若颱風造成損失，請撥打0800-212-880，或連結網址：www.cathay-ins.com.tw。