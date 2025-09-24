凱基證券董事親身體驗多元障別 落實推動公平待客文化

凱基證券致力打造溫暖友善金融環境，深化由上而下、重視金融友善的公平待客文化，繼成為證券業首家取得多扶協會營業場域「無障礙環境認證」的企業後，再次與多扶團隊深入合作，安排全體董事與高階主管參與公平待客暨金融友善教育訓練，親身體驗多元障別人士的真實處境，了解弱勢族群在金融服務中面臨的痛點與需求，持續提升金融友善及服務環境。

為實際了解多元障別的情境，凱基證券獨立董事賈凱傑親自體驗身障者「聽力障礙」情境及高齡者面臨「身體老化」的情形。首先，透過配戴耳塞及外部穿戴耳罩之方式，僅可微弱聽到嗡嗡聲，體驗聽障人士「聽得到聲音，但聽不清楚內容」的情境；接著，手踝配戴束縛輔具，模擬因身體老化，靈活度及協調度下降的書寫難題；膝蓋配戴護套輔具，體驗若為肢體障礙須配戴義肢或老化膝蓋不易彎曲或無法完全伸直的情形；腳踝配戴鉛塊為模擬下肢老化後，需以拖行方式步行的狀況。最特別的體驗項目，是佩戴手套模擬高齡客戶老化指紋較不清楚的情況，此時給予平板閱讀，若有指紋辨識機制時恐無法認證；給予紙本資料閱讀，則因手部僵硬而無法順利翻閱，藉由不同情境模擬，進而了解關懷弱勢及耐心溝通的重要性。

此外，凱基證券持續推動各項創新與優化措施落實公平待客，包含全面升級隨身e策略APP「AI助理」內容，並於行情報價新增研究報告連結，以及建置圖像化庫存健診功能，不僅提升服務效率，也展現善用新興科技、消弭數位落差的決心；為幫助客戶提升資金運用靈活度，則新增「借貸款項」線上開戶及「認股借貸」線上申貸服務，減輕短期資金壓力。同時積極優化客服流程，0800客服專線新增「IVR發送簡訊」服務功能，不只提供來電客戶話務諮詢，亦提供電子化的延伸資訊連結，全面優化客戶體驗。

凱基證券相信「公平待客」不只是理念，也是每位員工的日常實踐，今年更舉辦「公平待客意見信箱」內部徵稿活動，邀請同仁分享落實「以客戶為中心」的故事、心得或創意，期盼展示重視客戶權益的文化，以及不同崗位的用心與專業，讓客戶感受最真誠可靠的服務，持續創造更具溫度與效率的金融體驗。