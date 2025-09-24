快訊

花蓮堰塞湖溢流 失聯者增至「152人」！中央成立前進協調所

花蓮堰塞湖溢流…他喊「抓緊我」媽卻鬆開手 兒哽咽：不想讓我一起淹死

台鐵新自強號撞落石出軌 台東山里—鹿野路線不通

凱基證券董事親身體驗多元障別 落實推動公平待客文化

經濟日報／ 記者黃彥宏／台北即時報導
凱基證券深化公平待客文化，由獨立董事賈凱傑親身體驗多元障別的真實感受。凱基證／提供
凱基證券深化公平待客文化，由獨立董事賈凱傑親身體驗多元障別的真實感受。凱基證／提供

凱基證券致力打造溫暖友善金融環境，深化由上而下、重視金融友善的公平待客文化，繼成為證券業首家取得多扶協會營業場域「無障礙環境認證」的企業後，再次與多扶團隊深入合作，安排全體董事與高階主管參與公平待客暨金融友善教育訓練，親身體驗多元障別人士的真實處境，了解弱勢族群在金融服務中面臨的痛點與需求，持續提升金融友善及服務環境。

為實際了解多元障別的情境，凱基證券獨立董事賈凱傑親自體驗身障者「聽力障礙」情境及高齡者面臨「身體老化」的情形。首先，透過配戴耳塞及外部穿戴耳罩之方式，僅可微弱聽到嗡嗡聲，體驗聽障人士「聽得到聲音，但聽不清楚內容」的情境；接著，手踝配戴束縛輔具，模擬因身體老化，靈活度及協調度下降的書寫難題；膝蓋配戴護套輔具，體驗若為肢體障礙須配戴義肢或老化膝蓋不易彎曲或無法完全伸直的情形；腳踝配戴鉛塊為模擬下肢老化後，需以拖行方式步行的狀況。最特別的體驗項目，是佩戴手套模擬高齡客戶老化指紋較不清楚的情況，此時給予平板閱讀，若有指紋辨識機制時恐無法認證；給予紙本資料閱讀，則因手部僵硬而無法順利翻閱，藉由不同情境模擬，進而了解關懷弱勢及耐心溝通的重要性。

此外，凱基證券持續推動各項創新與優化措施落實公平待客，包含全面升級隨身e策略APP「AI助理」內容，並於行情報價新增研究報告連結，以及建置圖像化庫存健診功能，不僅提升服務效率，也展現善用新興科技、消弭數位落差的決心；為幫助客戶提升資金運用靈活度，則新增「借貸款項」線上開戶及「認股借貸」線上申貸服務，減輕短期資金壓力。同時積極優化客服流程，0800客服專線新增「IVR發送簡訊」服務功能，不只提供來電客戶話務諮詢，亦提供電子化的延伸資訊連結，全面優化客戶體驗。

凱基證券相信「公平待客」不只是理念，也是每位員工的日常實踐，今年更舉辦「公平待客意見信箱」內部徵稿活動，邀請同仁分享落實「以客戶為中心」的故事、心得或創意，期盼展示重視客戶權益的文化，以及不同崗位的用心與專業，讓客戶感受最真誠可靠的服務，持續創造更具溫度與效率的金融體驗。

凱基證 老化 輔具

延伸閱讀

全民權證／光寶科 兩檔火熱

全民權證／南亞科 選逾四個月

全民權證／光寶科 二檔火熱

店頭市場 再添三新兵

相關新聞

談去美元化 陳冲示警台灣小心被孤立新國際貨幣體系外

曾任閣揆的新世代金融基金會董事長陳冲今（24）日發文指出，倘若未來有超主權儲備貨幣問世，以現在地緣經濟碎片化的情勢，非I...

MSCI 創新指數過去三年和十年績效表現均優於 MSCI 世界指數

創新領域無疑是當今最具潛力的投資領域，創新科技更是正在重新定義各個行業，為投資人開啟嶄新的藍海市場。然而，創新藍海猶如秋...

虎山啟動「員工持股信託計畫」

汽車零組件大廠虎山實業（7736）深化人才永續承諾共享企業成長果實，與中國信託商業銀行24日於瑞芳總部舉行合作簽約儀式，...

鮑爾老實樹引發美股高檔修正 台股豬羊變色 新台幣觸及30.3元

台股24日早盤震盪由紅翻黑、豬羊變色，從漲逾百點至跌逾百點；新台幣匯價以30.28小升1.4分開出，但半小時內又轉貶，觸...

陳冲：從周小川到潘功勝 看貨幣競爭的格局

前行政院長現任新世代金融基金會董事長陳冲最新專文，再次探討貨幣競爭，文中提及的三個主軸包括：一、中國人行行長16年如一日...

野村投信第4季展望：喜迎降息利多 增加債券配置比重

美國就業市場降溫，通膨未明顯走高，營造適合聯準降息的投資環境，美國聯準會上周宣布降息一碼，符合市場預期。野村投信認為，第...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。