元富證券發揮公益力量 支援糕菲庇護工場烘焙包裝

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
元富證券發揮公益力量，支援糕菲庇護工場烘焙包裝。(左起) 元富證券公共事務暨行銷部副總經理許恬忻、總經理張清發、糕菲庇護工場主任王淑真及學員。(元富證券/提供)
元富證券發揮公益力量，支援糕菲庇護工場烘焙包裝。(左起) 元富證券公共事務暨行銷部副總經理許恬忻、總經理張清發、糕菲庇護工場主任王淑真及學員。(元富證券/提供)

台新新光金控（2887）旗下元富證券發起「元富中秋送暖 糕菲幸福烘焙」公益活動，由總經理帶隊前往台北內湖的糕菲庇護工場，協助蛋捲與手工餅乾的包裝及禮盒組裝，支援工場在節慶旺季的人力需求。元富證券期望藉由公益行動，帶動更多企業與社會大眾關注弱勢群體，支持身心障礙朋友自立發展、安心就業，活出自信與尊嚴。

元富證券總經理張清發表示，公益是元富企業文化重要的一環，也是一種長期承諾；公益不僅是善意的付出，更是一種凝聚團隊、持續傳遞影響力的責任。企業在追求永續發展的同時，也應積極回饋社會，實踐「取之於社會，用之於社會」之理念。這次中秋公益活動，由總經理親自帶領同仁投入糕菲庇護工場的烘焙品包裝工作，不僅分擔節慶訂單壓力，也將鼓勵與支持傳遞給身障朋友。透過參與，同仁能真切感受到助人的價值，並將這股正向能量帶回職場與生活中，形成良性循環。近年來，元富推動多項公益計畫，包括端午節全新家電捐贈、二手書募集捐贈、兒童醫院關懷與銀髮族陪伴等志工服務。未來，元富將持續整合資源，規劃更多具影響力的公益活動，進一步擴大正向影響力，落實企業社會責任。

糕菲庇護工場主要提供庇護性就業，協助身心障礙者透過烘焙與餐飲訓練累積技能，逐步邁向自立。由於政府補助資源有限，庇護工場的營運愈發依賴社會大眾的支持。選擇採購庇護工場的產品，不僅是最直接、最穩健的支持方式，更能成為工場永續發展的力量，陪伴他們一步步邁向自立之路。今年糕菲庇護工場推出的中秋禮盒，內容涵蓋手工餅乾、蛋捲等多樣烘焙品，兼具送禮與自用需求。消費者在選購時，不僅能享受用心製作的美味，也能在佳節傳遞祝福的同時參與公益。糕菲庇護工場感謝元富此次公益行動，期盼各界給予長期的關注與支持，共同將愛心化為實際行動，為公益注入持續的力量。

