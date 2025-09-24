滙豐投信 : 摘股債雙料大獎 連續20年獲肯定

滙豐投信今(2025)年勇奪台灣二項股債投資大獎，其中，旗下滙豐中國A股匯聚基金擅於挖掘中國大陸市場優質股票，以傑出表現獲得理柏台灣基金獎；債券方面，則在最新公布的指標(Benchmark)基金獎中拿下最佳基金公司-全球固定收益的獎項殊榮。這次滙豐投信一舉榮獲股債雙料獎項，不僅是投資團隊的實力展現，亦締造連續20年的得獎紀錄，實屬難能可貴。

其中，這次獲獎的滙豐中國A股匯聚基金，更是連續三年榮獲LSEG理柏台灣基金獎項肯定，彰顯出滙豐投信無畏市場多空變化的專業投資實力。滙豐投信投資長韋音如指出，大陸A股市場近期非常熱絡，受惠於內外資金重返，且在政策持續寬鬆、新一輪科技革命以及流動性充裕等利多因素驅動下，預估此波改革紅利傳導至股市上升周期，將會是更為健康理性之慢牛長多格局。

債市展望方面，滙豐投信投資長韋音如則認為，目前全球債市正受惠於聯準會轉向寬鬆政策，利差收斂與降息循環為投資人創造進場契機。但考量關稅成本對通膨影響尚未完全顯現，債券投資應「短優於長」，並透過區域或債種多元配置來分散風險。其中，滙豐投信旗下總代理的滙豐環球高入息債券更是滙豐投信的長青旗艦基金，績效表現亮眼，近一年、兩年、三年在Lipper同類基金中持續維持第一四分位表現，證明滙豐投信在追求收益的同時兼顧風險控管的投資哲學。

滙豐投資管理目前在全球20個地區皆擁有資產管理服務據點，有超過689名投資專家，資產管理總額達7,610億美元，以堅強的全球投資平台支援在地團隊，得以讓真正了解客戶的需求，並且能夠為在地客戶提供跨國的機會。滙豐投信運用集團全球投研團隊資源，發展在地深耕的公司研究與調查，未來除了持續深耕台灣的決心外，後續亦將秉持對台灣的承諾，持續發展本地投資研究團隊，並結合全球投資專家，提供更好的投資商品與服務給台灣的投資人。