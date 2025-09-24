富邦產險「寵愛寶貝」寵物保險專案 醫療保障升級最高10.6萬元

台灣飼養寵物人口持續攀升，對家庭而言，毛孩不只是陪伴，更像家人一樣。因寵物並無健保，萬一受傷或生病，動輒上萬元的醫療開銷往往成為飼主負擔。富邦產險建議，飼主在保險規劃時，可先以重大醫療支出為優先考量，以富邦產險「寵愛寶貝」尊榮方案為例，最高10.6萬元醫療保障，並整合侵權責任、協尋廣告、住宿及喪葬等全方位服務，滿足飼主對寵物醫療與生活照護的多元需求。富邦產險更聯手多家寵物品牌推出優惠方案，至2025年底，富邦產險保好康會員還可享有寵物游泳體驗、服務與購物折扣等專屬優惠。

富邦產險表示，「寵愛寶貝」尊榮方案將醫療保障大幅提升至最高10.6萬元，針對單次住院提供高達2萬元，保期內最高4萬元的理賠額度，單次手術更提供高達3萬元，保期內最高6萬元的理賠額度，有效分擔飼主面對重大醫療支出的壓力。此外，更享有最高達150萬元侵權責任、最高達1萬元寵物宿費用、保期內最高5,000元之協尋廣告與喪葬等全方位保障。

富邦產險亦同步強化數位服務便利性，飼主於投保時不需額外替寵物體檢，只要輸入身分證字號及生日，系統即可自動連結行政院農業部登記的寵物晶片號碼，快速帶出寵物相關資料，省去繁瑣填寫步驟，亦透過與指定獸醫院串聯，飼主申請理賠時無需提供紙本醫療單據，即可快速完成理賠申請，讓飼主面對寵物突發醫療的保障更即時、更安心。

富邦產險長期以守護家庭為核心理念，推出滿足毛孩與家庭的全方位保險服務。同時，「寵愛寶貝」專案更攜手「國寶寵物」、「嬌寵醫生」以及「毛小愛寵物保母平台」合作推出保好康會員的專屬優惠，包含國寶寵物的喵汪美安宿寵物恆溫游泳與服務折抵券，首次加入國寶會員能獲得寵物SPA與基礎健檢等專屬服務；嬌寵醫生的滿千折百回饋，加入會員還加碼贈送200元購物金；以及毛小愛平台的預約服務優惠。活動期間自即日起至2025年12月31日止，相關資訊可至保好康會員平台的「好康優惠專區」查詢。