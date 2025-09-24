美企頻頻上修財測 貝萊德看好龍頭股抗壓布局

無畏關稅風暴，美企第2季財報依舊亮眼，許多公司更進一步上修全年財測，展現穩健實力。貝萊德投信指出，標普500前50大龍頭股憑藉營業利潤率穩健、定價能力強、獲利成長穩定與成本管理靈活等四大優勢，即便處於高關稅逆風，股東權益報酬率（ROE）仍顯著優於其他成分股，後續表現更具想像空間。

在美國高關稅政策與全球貿易局勢多變之下，企業獲利能力面臨嚴峻考驗，然而美企仍交出驚艷成績。數據顯示，標普500指數第2季每股盈餘（EPS）遠高於市場預期，今年全年淨利潤率估達12%，2026年甚至可望挑戰13%，反映企業獲利動能持續增強。

貝萊德 iShares 安碩標普500卓越50ETF（009813）經理人楊貽甯認為，美企能穩住獲利，主要是透過供應商談判、調整供應鏈與嚴格控管支出，並將部分成本轉嫁至消費端，有效抵消關稅衝擊。

更值得注意的是，標普500企業在這次財報季中提及「上修前瞻指引」（raise guidance）的公司明顯增加，財測上修淨比例更攀升至2021年以來新高。楊貽甯指出，這顯示關稅影響低於預期，進一步推升獲利展望。歷史經驗亦顯示，當企業財測上修比例走高時，股市往往同步增強。若再搭配聯準會9月已經啟動降息的政策利多，將形成雙重助力，可望為美股後市增添動能，其中龍頭股更是資金追逐焦點。

楊貽甯分析，龍頭股具備四大優勢，使其較不易受到關稅波及：第一，營業利潤率穩健，規模經濟與市占率讓大型股能有效分攤成本；第二，定價能力強，憑藉品牌與市場地位可將成本轉嫁消費；第三，獲利成長穩定，即使在貿易戰陰影下，分析師仍持續上調對大型股的獲利預測；第四，成本管理靈活，龍頭企業能透過轉移產地、大量採購及自動化降低成本，抵禦關稅與通膨壓力。相較之下，中小型公司易因定價能力不足而遭遇獲利率下滑與成長預期下修。

觀察自年初美國關稅政策升溫以來，標普500前50大企業股東權益報酬率（ROE）顯著高於其他成分股，進一步驗證大型企業在貿易逆風下更具領先優勢。009813所追蹤的「標普500卓越50指數」，即是鎖定市值與財務體質兼優的五十大企業，長期績效優於大盤。其成分股包括蘋果（Apple）、輝達（Nvidia）、微軟（Microsoft）、亞馬遜（Amazon）等全球市場矚目的指標公司，為資金青睞的核心標的。

以輝達、Alphabet為例，這些科技巨頭每年投入數十億美元研發資金，結合深厚技術與頂尖人才，打造難以複製的專利與技術護城河，牢牢掌握市場話語權。不僅積極布局晶片與資料中心生態系，更憑藉高資本、高技術門檻，讓新進者難以撼動，亦有能力因應關稅與地緣風險挑戰。在企業上修財測與降息預期的雙重利多帶動下，楊貽甯看好美股後市，並指出009813可望順勢受惠，成為投資人參與美股行情的便利選擇。