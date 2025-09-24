元大證券2025員工家庭日 落實「無塑新生活、低碳新未來」理念

快訊

經濟日報／ 記者黃彥宏／台北即時報導
元大證券家庭日落實「無塑新生活、低碳新未來」理念。元大證／提供
為實踐企業社會責任，落實永續環保理念，元大證券陸續於高雄科學工藝博物館、台中自然科學博物館及台北市立兒童新樂園，舉辦一年一度的員工家庭日活動。今年以「無塑新生活、低碳新未來」為主題，期望透過寓教於樂的方式，讓員工及其家人共同實踐環境友善生活方式，並傳遞對社會的關懷，共同打造永續家園。

本次家庭日活動集結全台三地超過7,500位同仁與眷屬參與，現場設有豐富多元的親子互動攤位，包括「健走闖關 傳遞永續知識」、「永續翻翻樂 海洋大解密」、「環保小尖兵 永續知識家」等趣味學習活動，讓孩子們從小建立環保意識，進一步將理念帶回家庭，落實日常生活中的減塑行動。除親子活動外，活動現場也設有防詐宣導專區，特別邀請刑事警察局等警政單位，透過互動問答、情境模擬與案例分享，提升員工及家庭成員對詐騙手法的認識與警覺性，強化社區安全防護網。另，活動中更貼心規劃「美食嘉年華」，除設置公益攤位提供庇護工場的手做餅乾外，更邀請美食胖卡車進駐，提供各式創意料理，推廣健康飲食與環境友善的生活態度。

除了家庭日活動，元大證券亦積極參與各項公益計畫，持續關注社會弱勢族群的需求。今年參與南港復生教會支持1919食物銀行活動，定期參與運送生活物資至多個社區的弱勢家庭，提供他們最基本的生活保障與溫暖的陪伴。並與弘道老人福利基金會合作，舉辦「長者陪伴日」活動，安排志工前往高齡者日間照護中心，陪伴長者進行植物認識教學、懷舊桌遊及陪伴用餐等，透過實際行動關懷長輩身心健康，讓銀髮族感受到來自社會的尊重與溫情。

元大證券表示：「家庭日不僅是員工凝聚情感、共享家庭時光的活動，也是我們推動ESG的具體實踐。」今年特別將減塑與低碳生活納入主軸，希望透過此次員工家庭日與公益活動的雙軌推動，不僅增進員工向心力，更深耕在地社會關懷，以實際行動體現企業回饋社會的承諾與初衷。

