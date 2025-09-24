虎山啟動「員工持股信託計畫」

快訊

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導
虎山實業攜手中國信託 啟動「員工持股信託計畫」深化人才永續承諾 共享企業成長果實。業者提供
汽車零組件大廠虎山實業（7736）深化人才永續承諾共享企業成長果實，與中國信託商業銀行24日於瑞芳總部舉行合作簽約儀式，共同宣布啟動「員工持股信託計畫」，此舉不僅展現公司對人才的高度重視，更象徵著將企業經營成果與全體員工共享的堅定承諾。

虎山實業總經理與中國信託銀行代表皆親自出席，見證這歷史性的一刻。

虎山實業此次藉由與中國信託的合作，啟動「員工持股信託計畫」，這項措施成為公司在人才永續經營上的重要里程碑。透過此計畫，公司將鼓勵員工以定期定額方式持有公司股票，與公司共同成長，長期累積資產。

此信託機制將由中國信託銀行專業管理，確保計畫的穩健與透明，讓員工能夠安心參與，無後顧之憂。

虎山實業總經理陳映志表示，人才是虎山最寶貴的資產。我們深信，唯有將企業的成功與員工緊密連結，才能激發出無限的潛能與向心力。此次與中國信託的合作，不僅是我們落實核心價值、寵愛客戶的體現，更是我們兌現對員工長期承諾的具體行動，期待與全體同仁共同開創更輝煌的未來。

中國信託銀行代表則指出，「中國信託長期致力於提供專業且創新的金融服務，協助企業夥伴實現永續發展目標。我們很高興能與虎山實業這樣具備前瞻思維與卓越成就的企業攜手，共同打造這個有意義的員工持股信託計畫，協助虎山實業穩固人才基礎。

未來，雙方將持續緊密合作，共同應對市場挑戰，攜手員工迎向汽車產業的百年變革，在全球市場上持續保持領先地位。

