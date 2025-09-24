國泰未來保險體驗日逾3,500人參與 三視角推進數位保險體驗

國泰金控24日舉辦「2025國泰未來保險體驗日」，今年首度正式將「保險科技」議題搬上檯面，呼應數位轉型即將邁入十年的里程碑，首場保險科技盛會吸引超過3,500人報名參與，從「技術、場景、人性」三大視角，重新定義台灣的保險科技，並希望藉此成為台灣保險業共同對話與合作的新起點。

國泰金控副總經理施君蘭表示，國泰金控長期觀察保險科技的發展，今年特別提出「技術、場景、人性」三大核心，期望能為台灣民眾重新定義最適合的保險科技。她強調，「人性」不僅包含國泰人壽800萬保戶的長期需求，也涵蓋如何協助業務員運用數位工具，提供客戶最佳體驗，同時希望這次的議題推動，能促進更多壽險、產險同業共同討論與合作，推動產業持續進步。

國泰金控副總經理林佳穎則指出，過去金融科技多集中於銀行領域，但在台灣，壽險與產險與民眾的生活密切相關，需求也更為多元，「人性」的重點除了客戶，也包括業務員的實際工作需求。國泰已推動New Agent Platform業務員數位工作台，並逐步延伸至核保、理賠、客服等後勤作業，以提升整體服務效率。

林佳穎表示，國泰金控在保險科技方面已導入機器學習及生成式AI應用，包括風險評分、文件摘要、翻譯及內外規比對等，已有效提升後端與二線作業效率，優化內部工作效率，且打造更符合民眾需求的保險服務。