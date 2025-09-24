動盪市場下的新收益機會 中國信託投信推新基金10月27日震撼開募

快訊

經濟日報／ 記者王奐敏／台北即時報導

全球金融市場迎來高度不確定性，波動率指數VIX也一度創下新冠疫情後的高點，隨著股市走到高檔位階，居高思危成為投資最大課題。中國信託投信因應當前的投資環境，推出中國信託策略優利多重資產基金，跳脫傳統資產，採用433黃金配置，納入40%被動式掩護性買權ETF（Covered Call ETF），另配置30%債券及30%高息股，實現真正攻守兼備的投資目標。

中國信託投信指出，今年來市場受關稅法案、通膨、經數據飄忽不定等事件干擾，不確定性已成為常態，數據顯示，全球不確定指數（World Uncertainty Index）在今年創下新高。另外，波動率指數VIX也在今年4月一度衝破40，創下2020年新冠疫情後的高點，而今年川普上任後VIX指數平均，也遠高於2000年來美國總統任內的VIX指數平均，顯示未來市場震盪幅度加劇。

不僅如此，股票市場在大型AI科技股的推動下已來到相對高點，根據統計，全球股市12個月遠期本益比已接近二倍標準差約20倍，遠高於過去20年的平均值15.26倍，再再顯示當前投資難度更上層樓。

中國信託策略優利多重資產基金經理人羅世明表示，面臨高度不確定性的投資環境，想要穩定投資部位的投資人，應聚焦在多元收益的優利策略，除了高息股、債券等傳統收益資產，更納入被動式掩護性買權ETF強化收益，透過433傳統加新核心的多重資產配置，不僅能追求長期增值與多元收益的目標，還能大幅降低資產波動度。

箇中關鍵在於，基金投資組合部位，四成將預計投資於被動式掩護性買權ETF，透過交易策略獲取ETF收益分配，提供投資組合的適當的現金流，另外三成配置債券，達到分散股市風險之功能，最後三成則布局高息股，透過專業研究流程，挑選獲利穩健的企業，為投資組合提供更加充沛的自由現金流。

羅世明進一步指出，基金投資組合的收益來源，除了股票的資本利得外，還提供投資組合中其他的收益機會，實現多元化息收的目標，若投資人不想擔憂市場起伏，或是希望能掌握現金流、多元化手上投資組合，想要一次囊括全球趨勢收益資產的人，不論是單筆投入或定期定額都相當適合。

中國信託投信指出，中國信託策略優利多重資產基金於10月27日正式開募，計價幣別有新台幣、美元兩種級別，收益分配採月配息機制。隨著市場不確定性居高不下，基金為投資人提供一個在動盪市場中有機會同時掌握收益、成長與風險控制的全方位解決方案。

