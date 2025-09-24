六成職場新鮮人淪月光族 專家提5步驟＋3原則 規劃保障與理財

隨著新一批畢業生投入職場，如何運用第一份薪水成為年輕世代的重要課題。在高房租、學貸與物價壓力下，「月光族」現象普遍。根據人力銀行所做的調查，職場新鮮人平均期望薪資 37,745 元，實際起薪僅約 35,000 元，隨著通膨物價影響年輕人，有六成以上已感到經濟壓力。

磊山保經臻新特許營運處業務副總宋孟蓁分析，新鮮人除了薪資有限與學貸壓力，還常因短期消費習慣與金融知識落差而陷入困境。她提醒：「第一桶金的累積關鍵，不在金額，而在於能否及早開始並持之以恆。當保障守住風險、理財帶來複利成長，年輕人才能逐步改善月光困境，邁向穩健的財務自由。」

宋孟蓁提出「職場新鮮人財務自由五步驟」：

1.先守住風險：以小額保費轉嫁重大風險，避免意外或疾病造成財務中斷。在台灣 2300 萬人口中，每年重大傷病卡有效發證數達100萬人，比例不容忽視。

2.養成存錢習慣：遵循「10–15% 存錢公式」做長期累積，此帳戶只進不出，並將這筆錢視為「先支付給未來的自己」，避免花剩才存。

3.讓錢替自己工作：小額定期定額投資十年，假設年報酬率 6%，每月 3000元，可累積 43萬，每月 5000 元，可累積74 萬，並同時擁有300萬壽險保障。同樣定期定額十年，提早啟動差距驚人：23 歲開始，62 歲時可達 400 萬；若延遲到 33 歲才開始，僅約 222 萬。

4.理性分配支出：將收入分為必要、理財與娛樂三大類，按比例支出，避免衝動消費。

5.保障與理財雙軌並進：善用分紅及投資型保單，同時享有保障與資產累積。部分投資型保單設有豁免保費機制，能確保二十年的理財不中斷。

宋孟蓁強調，新鮮人若能把握「早開始、穩基礎、持續累積」三大原則，不僅能改善月光狀況，也能在職涯早期奠定財務自由的基礎。他提醒，年輕人最大的資產就是時間，即使薪資有限，只要願意提早行動並保持紀律，就能透過保障守住風險，讓理財帶來成長。磊山保經提醒，財務自由不是短跑，而是一場長跑，唯有及早規劃並持之以恆，就能逐步累積每一桶金，並在未來保有更多選擇與安全感。