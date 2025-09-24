全球人壽「企業家經營班」培育菁英團隊 打造新世代壽險人才

全球人壽長期致力壽險人才的培育，從業務新秀到高階主管，持續量身打造多元化的訓練計畫，成效日漸卓著。2024年至2025上半年，業務人力在業界展現逆勢成長。自2023年導入團隊轉型專案開始，全球人壽為針對新生代以及具組織發展潛力的中高階業務主管，陸續開辦一系列經營管理與組織發展課程，為壽險業注入新動能。

延續今年第一季推出的「處經理領導力課程」，全球人壽7月份再次舉辦為期3天的「企業家經營班」課程，以企業家精神貫穿課程核心，並融入情緒管理、衝突管理、目標管理模組，讓學員學習如何塑造獨特的經營哲學，進而建立不畏挑戰的菁英業務團隊。課程同時要求學員在課程前先完成個人的完整營運計劃書，從企業家的經營角度，深入思考自己的通訊處經營哲學，如何提升團隊文化認同，學習如何在未來更有效率地帶領團隊完成各種挑戰、更快速地壯大業務團隊，並吸引更多優質人才加入全球人壽，完成建立屬於自己通訊處的目標。

在課程設計上，除傳統講授式的授課方法外，還運用影片帶入重點並引導學員反思，並且安排互動討論與案例研討來提升學員學習效果。日間課程，透過真實案例演練決策智慧，夜晚實練則安排走上街頭，進行陌生開發的市場實作，讓學員充分運用課程所學，並逐步內化成為習慣。

全球人壽總經理馬君碩在開訓典禮強調「經營的真諦就是：簡單的事，重複做。」直營通路業務長暨資深副總鄭中安也提醒：「心態決定高度」。在三天精實的課程中，學員們深度體驗到領導力非一蹴可幾，而是經過不斷挑戰與自我內化淬鍊而成，全球人壽培養的不只是Top Sales，更是能成就自我，並成功經營團隊的企業家。

未來，全球人壽將持續打造堅實、專業的業務團隊，期許全體學員都將帶著企業家的思維，帶領團隊走向大型化、結構化、年輕化，為保戶提供更貼心、更有溫度的服務，落實「因為愛 責任在」的品牌承諾。