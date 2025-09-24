壽險業首家！凱基人壽獲台灣敏捷大賞三項大獎

敏捷是一種以客戶為中心，打破傳統框架、快速迭代與跨部門協作的靈活思維，幫助團隊迅速調整方向、優化服務，為客戶創造價值。

凱基人壽積極推動數位轉型，以創新思維導入敏捷策略，成立敏捷辦公室，今年首度參加「ACT台灣敏捷大賞」，即榮獲「年度敏捷組織」、「年度敏捷團隊」與「年度變革引導者」三項大獎，成為首家獲此殊榮的壽險公司。

台灣敏捷大賞是敏捷領域的指標獎項，主辦單位及評審團高度肯定凱基人壽持續推動敏捷實踐的努力，展現以客戶為中心、迭代創新，讓保險體驗更貼近民眾需求，實踐金融回饋的決心。

凱基人壽總經理郭瑜玲表示，「勇於承擔、科學實踐、風險控管、同心協力」是凱基人壽推動敏捷的核心精神，此次獲獎對全體同仁是一大肯定，未來將持續以客戶為中心深化敏捷文化，帶來更多創新保險服務。

主辦單位「社團法人台灣敏捷協會」指出，敏捷不再是科技業的專利，有越來越多金融業、傳統產業紛紛投入，凱基人壽更成為ACT台灣敏捷大賞開辦以來，首家獲獎的壽險公司，為保險體驗帶來了新的方向。

此次獲獎，突顯凱基人壽文化再造成效，展現以客戶為中心與高效協作能力。以年度敏捷團隊為例，透過跨職能協作與業務員共創使用者旅程，在四週內完成從需求訪談到原型驗證的全流程設計，提升透明度與效率，獲得9.5分滿意度肯定。

凱基人壽自2021年成立敏捷辦公室，透過精準資源投放及動態調整，成功輔導多個團隊轉型，展現敏捷引導力；此外，也成立敏捷學苑，推動敏捷轉型與人才培育，迄今已培養超過240位敏捷人才，將敏捷思維全面融入日常工作。

凱基人壽表示，此次獲獎不僅肯定凱基人壽深耕敏捷文化，更標誌壽險業敏捷轉型的重要里程碑，未來將持續以敏捷精神驅動創新，把握市場變化與客戶需求，打造更具韌性與前瞻力的保險服務，引領業界邁向更敏捷、以客戶為中心的未來。