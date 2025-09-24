凱基金控「薪傳100 X課輔100計畫」大學生當志工 形成正向循環

凱基金控旗下中華開發文教基金會長期關注弱勢學童教育，「薪傳100 X課輔100計畫」獎助大學在校生走進校園，擔任國中小學童課輔志工，今年邁入第19年，已有千位大學志工參與，以「大手牽小手」的行動陪伴孩子們學習與成長。日前舉辦薪傳100說明會，見證大學生完成課輔任務，並勉勵志工透過陪伴精神的傳遞，形成正向循環，照亮弱勢學童的未來。

今年薪傳100說明會上，凱基銀行總經理林素真鼓勵大學生，課輔的目的不只是教學，更是將溫暖帶進孩子心裡，這份力量會在他們心中萌芽，成為面對未來的勇氣與希望。

就讀陽明交通大學的連同學，因為成績優異表現，已連續四年獲得薪傳獎學金，連同學表示，開學第一天，小朋友就急切地問他何時開始課輔，那一刻他感受到被需要的價值，也明白自己的付出已經被看見。就讀淡江大學的林同學則說，在孩子徬徨無助時，能成為他們的大姊姊，是一種的難得的幸福，在陪伴的互動與過程中，更讓她更懂得反思與成長。

除了課輔服務，今年特別邀請凱基銀行財富管理處協理簡子淵，與大學生分享理財觀念，並建議年輕人從定期儲蓄開始，善用時間與複利效益，建立屬於自己的長期理財策略。