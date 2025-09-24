快訊

台鹽綠能前董座陳啓昱600萬交保...人提到法院 南檢立即提抗告

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流 氣象署持續對花蓮等6縣市發豪雨特報

虛驚一場！傳堰塞湖第三波溢流 光復鄉災民如驚弓鳥急喊人「快進來」

凱基金控「薪傳100 X課輔100計畫」大學生當志工 形成正向循環

聯合報／ 記者藍鈞達／台北即時報導
凱基銀行總經理林素真(二排左七)勉勵薪傳100志工，透過陪伴精神的傳遞，為弱勢孩子成就更美好的未來。圖／凱基金控提供
凱基銀行總經理林素真(二排左七)勉勵薪傳100志工，透過陪伴精神的傳遞，為弱勢孩子成就更美好的未來。圖／凱基金控提供

凱基金控旗下中華開發文教基金會長期關注弱勢學童教育，「薪傳100 X課輔100計畫」獎助大學在校生走進校園，擔任國中小學童課輔志工，今年邁入第19年，已有千位大學志工參與，以「大手牽小手」的行動陪伴孩子們學習與成長。日前舉辦薪傳100說明會，見證大學生完成課輔任務，並勉勵志工透過陪伴精神的傳遞，形成正向循環，照亮弱勢學童的未來。

今年薪傳100說明會上，凱基銀行總經理林素真鼓勵大學生，課輔的目的不只是教學，更是將溫暖帶進孩子心裡，這份力量會在他們心中萌芽，成為面對未來的勇氣與希望。

就讀陽明交通大學的連同學，因為成績優異表現，已連續四年獲得薪傳獎學金，連同學表示，開學第一天，小朋友就急切地問他何時開始課輔，那一刻他感受到被需要的價值，也明白自己的付出已經被看見。就讀淡江大學的林同學則說，在孩子徬徨無助時，能成為他們的大姊姊，是一種的難得的幸福，在陪伴的互動與過程中，更讓她更懂得反思與成長。

除了課輔服務，今年特別邀請凱基銀行財富管理處協理簡子淵，與大學生分享理財觀念，並建議年輕人從定期儲蓄開始，善用時間與複利效益，建立屬於自己的長期理財策略。

凱基銀行 大學生 志工

延伸閱讀

凱基雙核收息債股平衡ETF掛牌 林修銘：台灣ETF市場邁向全新發展階段

壽險接軌新制營運吞補丸 全年 CSM 可望挑戰3,000億元水準

被動式平衡型ETF 來了

誤植作者 大學生濫用AI狀況多

相關新聞

鮑爾老實樹引發美股高檔修正 台股豬羊變色 新台幣觸及30.3元

台股24日早盤震盪由紅翻黑、豬羊變色，從漲逾百點至跌逾百點；新台幣匯價以30.28小升1.4分開出，但半小時內又轉貶，觸...

陳冲：從周小川到潘功勝 看貨幣競爭的格局

前行政院長現任新世代金融基金會董事長陳冲最新專文，再次探討貨幣競爭，文中提及的三個主軸包括：一、中國人行行長16年如一日...

野村投信第4季展望：喜迎降息利多 增加債券配置比重

美國就業市場降溫，通膨未明顯走高，營造適合聯準降息的投資環境，美國聯準會上周宣布降息一碼，符合市場預期。野村投信認為，第...

遊日大病「醫療費燒百萬」…旅平險能全數理賠？專家揭關鍵：「3項目」必加保

一名40多歲女子在今（2025）年7月赴日旅遊，卻因急發重病緊急送往當地醫院搶救，並搭乘醫療專機返台，最終費用竟高達數百萬元，讓先生不惜賣錶、借錢才籌措到這筆高昂的醫療費。

外資匯出股利 台幣連四貶

台股昨（23）日衝破26,000點，新台幣匯率早盤一度走升，不過下午盤行情急轉直下，終場貶值4.3分，收30.294元，...

壽險接軌新制營運吞補丸 全年 CSM 可望挑戰3,000億元水準

國內保險業將於2026年1月1日接軌IFRS17與ICS新制，六大壽險除追求獲利成長外，亦祭出渾身解數拉高合約服務邊際（...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。