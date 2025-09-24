回顧歷史降息周期 BB級債券表現穩健

快訊

經濟日報／ 記者張瀞文／台北即時報導

美國聯準會（Fed）上周如預期降息1碼（即0.25個百分點）。歷史經驗顯示，降息後一年，非投資等級債市平均上漲4.3%，其中BB級債券表現更佳。百達投顧表示，市場進入利率走低的政策轉折期，建議配置體質較穩健的BB級非投資等級債，以打造資產配置穩定性與具韌性的現金流來源。

百達指出，回顧歷史降息周期，較高品質的BB級債券在報酬與營運動能表現較穩健。摩根大通統計，過去30年，每當Fed啟動降息循環時，非投資等級債降息後一年平均報酬率達4.3%，其中BB級債券平均報酬為6.2%，優於B級的4.6%與CCC級的2.5%。

百達表示，就企業基本面而言，非投資等級債企業獲利動能延續，整體營收與獲利連續五季正成長。最近一季財報顯示，BB級企業獲利年增率中位數達2.3%，明顯優於B級的0.1%與CCC級的-3.5%。

百達全球非投資等級債策略團隊指出，美國開啟降息周期後，BB級債券相對整體非投資等級債券更具韌性。同時，分散於多個成熟市場的主動型策略能發揮關鍵作用，並有效分散潛在風險。如果再透過ESG條件篩選、聚焦BB級債券，更能強化違約風險控管。

