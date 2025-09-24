聽新聞
鮑爾老實樹引發美股高檔修正 台股豬羊變色 新台幣觸及30.3元
台股24日早盤震盪由紅翻黑、豬羊變色，從漲逾百點至跌逾百點；新台幣匯價以30.28小升1.4分開出，但半小時內又轉貶，觸及30.31元。
聯準會主席鮑爾在羅德島（Rhode Island）發表題為「經濟展望與框架審查」的談話，他重申聯準會正同時面臨通膨上行與就業下行的雙重風險，其中就業惡化的憂慮推動了上週的降息決定。鮑爾並未釋出下月是否支持降息的訊號，但指出多項指標顯示，目前股市估值已「相當高」。鮑爾談話觸動美股在高點回檔修正。
美元指數早盤小升，在97.34附近，非美貨幣大都呈現走貶，日圓早盤在147.74，而韓元也小貶至1394.55附近。
