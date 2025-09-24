野村投信第4季展望：喜迎降息利多 增加債券配置比重

美國就業市場降溫，通膨未明顯走高，營造適合聯準降息的投資環境，美國聯準會上周宣布降息一碼，符合市場預期。野村投信認為，第4季需要持續關注美國經濟走向，這牽涉到未來聯準會的降息步調，隨著股市來到高檔，短線波動也會增加，可以適度增加債券的投資比重，例如，利率敏感度較高的投資級公司債、金融債，既可參與降息利多，亦有助於降低股市波動的影響；股市方面，美國的成長股仍持續看好，另外亦可留意亞洲市場的投資機會。

野村投信投資長陳致洲表示，第4季最大投資課題是現在應該要追求風險(Risk on)或是風險趨避(Risk off)，關稅上升對於美國經濟的影響將逐漸浮現，美國政府債務持續增加，對於企業獲利、經濟成長及美國降息步調的預測，將使得追求風險還是趨避風險的爭辯不斷。

現階段需要留意的風險，是風險性資產的評價面位於偏貴的水準，以美股為例，席勒本益比(CAPE)約為40x，僅低於2000年初科技泡沫時期的水平，BBB級債券的利差也處於相對低的水準，股市已經反映聯準會在未來一年可能降息150個基點，但尚未反映未來經濟成長若明顯走緩的可能性。

另外，未來還需觀察各主要國家與地區的利率政策動向，特別是日本30年長債殖利率在過去一年從2%左右成長至目前的略高於3%，若未來日本長債殖利率持續走高，可能影響其他成熟國家的長債，這部分也尚未反映在市場上。

第4季投資配置建議將股市部位由加碼降低至中立，且選股將視績效勝出關鍵，相對看好受惠AI成長趨勢的成長股，以及成熟市場的金融股；區域則看好美國以及亞股中的日本與新興亞洲；債券部位則由中立提升至加碼，新興美元主權債以及投資級公司債為首選；另外，建議減碼現金並加碼貴重金屬如黃金。

野村投信海外投資部主管呂丹嵐表示，近期美股續創新高，評價面已經不算便宜，不少投資人都關心美股是否還能延續漲勢，這點可以從三個方向來分析，首先是企業獲利，先前企業因擔心對等關稅的影響，對於未來的企業獲利展望都比較保守，不過，第2季的財報表現優於預期，企業對於未來展望正向看待，基本面有支撐；其次，聯準會降息趨勢確立，利率降低有助於支持股市維持在較高的評價水準；最後則是觀察市場的主題趨勢(如AI)是否能持續帶動投資信心。美股雖仍有續漲的機會，惟全球企業獲利皆有出現分化現象，選股顯得更加重要，並維持分散配置，應對產業快速輪動。

野村投信固定收益部主管謝芝朕表示，聯準會開啟降息循環，有助於資金寬鬆，根據2019年6月到2022年2月上一次降息循環經驗，當時全球貨幣供給量大幅增加30.8%，總增幅達24.2兆美元。值得留意降息後，公債可能出現如2024年「利多出盡」的情況。

由於市場對於各國財政赤字的擔憂，預期20~30年長債的殖利率可能仍會進一步上揚。不過，對於風險性債券而言，美國降息所帶動的資金寬鬆將可望挹注債券價格進一步走高，成長前景看好；在投資級債券方面，可布局新興美元主權債、全球金融債、全球短期債券以及美國企業債，至於非投資等級債，看好具有較高殖利率的新興市場及亞洲市場。