快訊

高鐵新車雛形曝光！史哲1周2度赴日探進度 拚2028年全數上路

再增2校！花蓮縣府今宣布瑞穗奇美國小、玉里三民國中停班課

馬英九與呂秀蓮恩師！美資深法律學者孔傑榮逝世 享壽95歲

國家認證「68123」防詐利器！永豐金證券專屬簡訊簡碼上線

經濟日報／ 記者周克威／台北即時報導
永豐金證券堅持守護客戶資產與資訊安全，正式啟用「68123」專屬簡訊簡碼，打造證券業資安防詐典範。業者提供
永豐金證券堅持守護客戶資產與資訊安全，正式啟用「68123」專屬簡訊簡碼，打造證券業資安防詐典範。業者提供

金融詐騙日益猖獗，永豐金證券堅持守護客戶資產與資訊安全，正式啟用「68123」專屬簡訊簡碼，打造證券業資安防詐典範。此簡碼經電信業者認證，首兩碼「68」代表金融專屬，後三碼「123」呼應客服專線末三碼（0800-038-123），確保每則簡訊皆由永豐金證券官方發送，協助客戶迅速辨識真偽，降低釣魚及假冒詐騙風險。

根據內政部警政署「165打詐儀表板」統計，今年8月全台詐騙案件逾1.5萬件，造成財產損失逾73億元。其中，假投資詐騙損失高達34.6億元，占總詐騙財損47%；詐騙集團常以偽冒金融機構簡訊手法誘導投資人點擊釣魚連結，導致個資外洩與財產損失。憑藉簡訊簡碼優勢，永豐金證券加強官方訊息辨識，有效守護投資人權益。

「專屬簡訊簡碼」是永豐金證券打造金融防詐堡壘的重要里程碑，展現第一線保護投資人降低詐騙困擾的高度承諾。永豐金證券簡訊簡碼為「68123」，客戶接收到行銷、通知等訊息時，能更快速辨識官方發送真偽，降低誤信假訊息落入詐騙陷阱可能性。

除簡訊簡碼，永豐金證券推動多重防詐措施，包括嚴格實施KYC身分驗證，防範假冒帳戶交易，並引入雙因子及OTP動態驗證以加強交易安全。內部的資安團隊每日監控防火牆及系統異常，採雙向阻擋機制，及早偵測並阻擋惡意攻擊。另外，並積極與金融資安聯防組織合作，跨業共享異常攻擊資訊，追蹤攻擊來源與模式，透過標準化描述促進業界協同防詐，打造堅實防護網。

永豐金證券亦將防詐理念融入日常經營，結合官方網址與客服反詐專線，設立反詐騙專區並於「豐雲學堂」撰寫反詐專題，提升投資人識詐能力與警覺心。永豐金證券未來將持續優化資安機制，深化數位防詐教育，與客戶攜手構建安全透明的金融環境，確保投資人資訊透明、操作安心，共同遠離詐騙威脅。

詐騙集團 永豐金

延伸閱讀

永豐金證券專屬簡訊簡碼上線 國家認證68123防詐利器

台中銀行攜手雲林若瑟醫院 開立「防詐處方」為老人顧財產

新北市警察局瑞芳分局第3季治安會報 強化防詐並推新措施

AI協助防詐 成效耀眼

相關新聞

野村投信第4季展望：喜迎降息利多 增加債券配置比重

美國就業市場降溫，通膨未明顯走高，營造適合聯準降息的投資環境，美國聯準會上周宣布降息一碼，符合市場預期。野村投信認為，第...

遊日大病「醫療費燒百萬」…旅平險能全數理賠？專家揭關鍵：「3項目」必加保

一名40多歲女子在今（2025）年7月赴日旅遊，卻因急發重病緊急送往當地醫院搶救，並搭乘醫療專機返台，最終費用竟高達數百萬元，讓先生不惜賣錶、借錢才籌措到這筆高昂的醫療費。

外資匯出股利 台幣連四貶

台股昨（23）日衝破26,000點，新台幣匯率早盤一度走升，不過下午盤行情急轉直下，終場貶值4.3分，收30.294元，...

壽險接軌新制營運吞補丸 全年 CSM 可望挑戰3,000億元水準

國內保險業將於2026年1月1日接軌IFRS17與ICS新制，六大壽險除追求獲利成長外，亦祭出渾身解數拉高合約服務邊際（...

「躉繳」短年期商品 熱賣

今年多家壽險公司的躉繳、2年期或3年期繳壽險保單業績亮眼，六大壽險分析，中高齡族群更偏好躉繳、2年或3年的繳費年期，由於...

華南永昌投信規劃減增資

華南金控昨（23）日公告旗下華南永昌投信，截至8月31日，累積虧損已逾實收資本額二分之一，意味華南永昌投信明年起不能發行...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。