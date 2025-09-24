永豐金證券專屬簡訊簡碼上線 國家認證68123防詐利器

遠離金融詐騙，永豐金證券正式啟用「68123」專屬簡訊簡碼，打造證券業資安防詐防護網，此簡碼經電信業者認證，首兩碼「68」代表金融專屬，後三碼「123」呼應客服專線末三碼（0800-038-123），確保每則簡訊皆由永豐金證券官方發送，協助客戶迅速辨識真偽，降低釣魚及假冒詐騙風險。

根據內政部警政署「165打詐儀表板」統計，2025年8月全台詐騙案件逾1.5萬件，造成財產損失逾73億元。其中，假投資詐騙損失高達34.66億元，占總詐騙財損47%。

詐騙集團常以偽冒金融機構簡訊手法誘導投資人點擊釣魚連結，導致個資外洩與財產損失。憑藉簡訊簡碼優勢，永豐金證券加強官方訊息辨識，有效守護投資人權益。

「專屬簡訊簡碼」是永豐金證券打造金融防詐堡壘的重要里程碑，展現第一線保護投資人降低詐騙困擾的高度承諾。永豐金證券簡訊簡碼為「68123」，客戶接收到行銷、通知等訊息時，能更快速辨識官方發送真偽，降低誤信假訊息落入詐騙陷阱可能性。

永豐金證券呼籲，收到任何不明連結或附件簡訊時，請第一時間致電官方反詐騙諮詢專線（02-8173-5345）或至官網（https://www.sinotrade.com.tw/newweb/）查證，保障自身財產安全。

除簡訊簡碼，永豐金證券推動多重防詐措施，包括嚴格實施KYC身分驗證，防範假冒帳戶交易，並引入雙因子及OTP動態驗證以加強交易安全。內部的資安團隊每日監控防火牆及系統異常，採雙向阻擋機制，及早偵測並阻擋惡意攻擊。另外，並積極與金融資安聯防組織合作，跨業共享異常攻擊資訊，追蹤攻擊來源與模式，透過標準化描述促進業界協同防詐，打造堅實防護網。