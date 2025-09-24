永豐金證券專屬簡訊簡碼上線 國家認證68123防詐利器

經濟日報／ 記者仝澤蓉／即時報導
永豐金證券守護客戶資產與資訊安全，正式啟用「68123」專屬簡訊簡碼，打造證券業資安防詐典範。圖/永豐金證券提供
永豐金證券守護客戶資產與資訊安全，正式啟用「68123」專屬簡訊簡碼，打造證券業資安防詐典範。圖/永豐金證券提供

遠離金融詐騙，永豐金證券正式啟用「68123」專屬簡訊簡碼，打造證券業資安防詐防護網，此簡碼經電信業者認證，首兩碼「68」代表金融專屬，後三碼「123」呼應客服專線末三碼（0800-038-123），確保每則簡訊皆由永豐金證券官方發送，協助客戶迅速辨識真偽，降低釣魚及假冒詐騙風險。

根據內政部警政署「165打詐儀表板」統計，2025年8月全台詐騙案件逾1.5萬件，造成財產損失逾73億元。其中，假投資詐騙損失高達34.66億元，占總詐騙財損47%。

詐騙集團常以偽冒金融機構簡訊手法誘導投資人點擊釣魚連結，導致個資外洩與財產損失。憑藉簡訊簡碼優勢，永豐金證券加強官方訊息辨識，有效守護投資人權益。

「專屬簡訊簡碼」是永豐金證券打造金融防詐堡壘的重要里程碑，展現第一線保護投資人降低詐騙困擾的高度承諾。永豐金證券簡訊簡碼為「68123」，客戶接收到行銷、通知等訊息時，能更快速辨識官方發送真偽，降低誤信假訊息落入詐騙陷阱可能性。

永豐金證券呼籲，收到任何不明連結或附件簡訊時，請第一時間致電官方反詐騙諮詢專線（02-8173-5345）或至官網（https://www.sinotrade.com.tw/newweb/）查證，保障自身財產安全。

除簡訊簡碼，永豐金證券推動多重防詐措施，包括嚴格實施KYC身分驗證，防範假冒帳戶交易，並引入雙因子及OTP動態驗證以加強交易安全。內部的資安團隊每日監控防火牆及系統異常，採雙向阻擋機制，及早偵測並阻擋惡意攻擊。另外，並積極與金融資安聯防組織合作，跨業共享異常攻擊資訊，追蹤攻擊來源與模式，透過標準化描述促進業界協同防詐，打造堅實防護網。

詐騙集團 永豐金

延伸閱讀

台中銀行攜手雲林若瑟醫院 開立「防詐處方」為老人顧財產

新北市警察局瑞芳分局第3季治安會報 強化防詐並推新措施

AI協助防詐 成效耀眼

線上防詐遊戲22日開跑

相關新聞

遊日大病「醫療費燒百萬」…旅平險能全數理賠？專家揭關鍵：「3項目」必加保

一名40多歲女子在今（2025）年7月赴日旅遊，卻因急發重病緊急送往當地醫院搶救，並搭乘醫療專機返台，最終費用竟高達數百萬元，讓先生不惜賣錶、借錢才籌措到這筆高昂的醫療費。

金管會前八月開罰1.3億餘元 明年罰鍰預算寫六年新低為哪樁？

據金管會最新統計，2025年前八月銀行、證券投信期貨（含上市櫃公司等）、保險等3大業者總罰鍰金額1億3,428萬元，仍以...

華南永昌投信累虧逾資本額二分之一 華南金將注資

華南金控（2880）23日公告旗下華南永昌投信，截至8月31日，累積虧損已逾實收資本額二分之一，意味華南永昌投信明年起不...

獨／新青安鬆綁房貸水龍頭9月開多大？行庫最新數據透露3訊息

金管會從9月1日起正式將新青安排除在銀行法第72條之2的計算範圍，房貸水龍頭在9月究竟開到多大？根據本報查訪八大行庫的新...

金管會：今年前八月對金融三業和上市櫃公司開罰1億3428萬元

金管會今日公布銀保證三局對金融三業及上市櫃公司開罰的最新統計，合計銀行、保險、證期局等三局共開罰1億3428萬元，其中以...

國銀第二季員工貢獻率出爐 花旗銀蟬聯第一

中央銀行最新公布第二季本國銀行營運績效季報出爐，國銀員工平均獲利貢獻度為291萬元，相較第一季跟去年同期都提升。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。