土銀都更危老融資2960億 居八大公股銀行之首

經濟日報／ 記者仝澤蓉/即時報導
土地銀行參與第七屆危老+都更博覽會。圖/土地銀行提供
土地銀行參與第七屆危老+都更博覽會。圖/土地銀行提供

隨著都更危老案積極推動，土地銀行9月20日至21日參與「第七屆危老+都更博覽會」提供免費諮詢服務，透過寓教於樂與民眾互動傳達綠色建築知識，並結合樂活養老貸款、安養信託等產品提供全方位金融服務。　　

依照內政部統計，全國屋齡超過30年以上的建物約500萬戶，已超過總體住宅存量（約948萬戶）的半數。

為協助推動都市更新與危老重建之國家政策，土地銀行除積極承作「都市更新及危老建築物加速重建貸款」，以確保國人居住安全與品質，並針對建築綠色融資與綠建築房貸案件提供利率或手續費優惠，擴大效益。　　

對於符合「建築綠色融資」方案的都更危老案件，土地銀行皆適度提供利率優惠，截至今年8月底已核定288件，逾新台幣1,435億元建築綠色融資，鼓勵建築物取得「綠建築銀級以上標章」、「建築能效2級以上標示」、「耐震設計標章」、「智慧建築證書」、採用「具綠色標章建材」、設置「再生能源發電設備」、「電動車充電椿」等，展現土地銀行對永續發展的重視，共同打造綠色新家園。　　

民眾在申請購屋貸款時，只要建築物為內政部認可銀級以上「綠建築標章」或「候選綠建築證書」且在有效期限內，土地銀行得提供手續費優惠，藉此鼓勵消費者在購屋時選擇對環境友善之綠建築，與環境共融共好。　　

土地銀行響應政策開辦承作都市更新融資業務，截至今年8月底，承作都更融資及屬縣市政府核定之危老重建計畫融資合計約2,960餘億元，居八大公股銀行之首。

