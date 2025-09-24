外資匯出股利 台幣連四貶

快訊

經濟日報／ 記者任珮云／台北報導

台股昨（23）日衝破26,000點，新台幣匯率早盤一度走升，不過下午盤行情急轉直下，終場貶值4.3分，收30.294元，連四貶，成交量15.73億美元。匯銀人士表示，雖然外資昨日買超台股逾百億元，但卻在外匯市場買匯，資金明顯流出，不排除是匯出股利。

匯銀人士指出，近期包括永豐金（2890）、奇鋐等發放現金股利，昨天外資雖買超台股，但在外匯市場操作卻是買匯將資金匯出。不過新台幣匯價9月以來升值3.11角，升幅為1.02%。

據統計，外資昨天終結連二賣，買超逾百億元，9月來累計買超2,313億元。但股匯不同調，台股市值創新高之際，新台幣匯價在「30」元整數關卡前似有「銅牆鐵壁」護價。

美聯準會（Fed）官員近期釋出「鷹派」訊號，加上主席鮑爾將發表經濟前景談話，市場關注是否對進一步降息表態謹慎，昨日交易情緒轉趨觀望。匯銀指出，鮑爾談話將是短線觀察重點。

新台幣兌美元昨日早盤止貶回升，以30.23元開出，升值2.1分。盤中一度升破30.2元關卡，最高來到30.175元，隨後在外資買美元匯出下，新台幣匯價又貶破30.2元價位；除外資匯出，昨天進口商也加入買匯行列。

央行統計，美元指數昨日貶值0.24%，亞幣升貶不一，新台幣貶值0.14%，韓元貶值0.12%，至於日圓升值0.26%，星元升值0.09%，人民幣持平，歐元升值0.35%。

