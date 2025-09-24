海外台商影響力 優於日韓

快訊

經濟日報／ 記者林勁傑／台北報導

CRIF中華徵信所昨（23）日首次公布「全球海外台商影響力排名」，海外台商經營績效相較集團海外公司更為顯著之外，頂尖海外台商不僅長線投資價值明顯，近五年市值年均複合成長率更高於頂尖日商與韓商，突顯海外台商面對景氣低谷已具備韌性、特殊性及國際影響力。

調查海外台商營收依序分成100億元以上、50億至100億元、10億至50億元、5億至10億元、1億至5億元等五大級距。50億元以上台商合計65家、占總體樣本8%，其餘92%營收皆在50億元以下，但這8%台商的營收占比超過總體營收八成，顯示海外台商少數營收級距較高群體左右全體海外台商走勢，遭遇景氣逆行較具競爭力、維持營收穩定。

產業布局方面，海外台商製造業家數占比達78%、服務業家數占22%；製造業營收總額3.95兆元占總體91.92%、服務業營收總額0.35兆元占總體8%。

頂尖海外台商近五年市值年均複合成長率（CAGR）與跨國比較，名列海外台商排名前列的敏實集團、美超微、GARMIN、滬士電子及康師傅控股，自2021至2025年公司市值年均複合成長率平均值約9.03%（排除極端值美超微），相較頂尖日商豐田、三菱商事、本田汽車、三井物產及伊藤忠商事的7.48%；以及韓商三星、現代、SK集團、起亞、浦項控股的-5.97%，頂尖海外台商市值CAGR總平均優於日韓。

台商 營收 服務業

