豪華車搶市 Q4新款連發

和泰車（2207）昨（23）日宣布熱門性能車款GR YARiS正式導入GR YARiS自排車型，並推出極具吸引力的價格199萬元，成為車市熱門話題。豪華車市場也是新車連環發，賓士最頂級車系邁巴赫（Maybach）10月1日改款發表、奧迪10月2日舉行「劃時代」產品發表會，都要在第4季搶市。

和泰車GR YARiS挾著性能與操控的優勢，一直是車迷的最愛，此次再導入自排車型，恐將再掀起一波熱潮。和泰車搶第4季採取新車款與改款車的策略，GR YARiS因擁有兇悍的外觀、強勁的1.6升三缸渦輪增壓引擎等，被車友稱為暴力鴨，此次導入自排車款，有利擴大消費族群。

和泰車10月上旬還將發表Altis與Corolla Cross兩款車的改款，展現全力搶攻第4季車市的企圖，務求達成全年的銷售目標。

豪華車市場也是殺手級新車連環發，賓士頂級車系邁巴赫10月1日改款發表 、奧迪計畫10月2日舉辦「劃時代」產品發表會，豪華車品牌等不住關稅，加上有錢人比較不在乎價差，各大品牌發表新車態度積極。

國產車品牌主要受貨物稅調降議題影響買氣，但在9月初的貨物稅修正，購置新車減徵5萬元下已落幕，國產車市場買氣可望恢復正常。進口車則受關稅因素干擾嚴重，是進口車今年買氣重創的重要關鍵，目前在海關卡住約有3.2萬輛進口車，都是在等關稅確定後才進口。

不過，豪華車品牌進入第4季後也按捺不住，相繼發表重量級車款，邁巴赫為賓士的頂級車系，對於層峰客層一定的吸引力；奧迪的劃時代產品發表會也是鎖定高消費客層。