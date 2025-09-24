五星級飯店Buffet漲聲再起 台北喜來登、寒舍艾美10月調價

快訊

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北報導
五星級飯店Buffet再傳漲聲。台北喜來登十二廚。圖／台北喜來登提供
五星級飯店Buffet再傳漲聲。台北喜來登十二廚。圖／台北喜來登提供

五星級飯店Buffet再傳漲聲。繼今年初文華東方、圓山飯店相繼調整餐價後，第4季由寒舍集團開出第一槍，台北喜來登與寒舍艾美酒店均宣布自10月起調整餐價，最高漲幅達40％，市場關注是否將引發新一波連鎖效應。

寒舍（2739）旗下台北喜來登飯店的「十二廚」自10月1日起調整假日餐價，其中「假日午餐與晚餐」由每位1,790元調整為1,990元，漲幅約11%；「假日下午茶」由1,190元上調至1,290元，漲幅約8%，其餘時段餐價維持不變。寒舍表示，本次同步升級餐檯內容，除延續「松葉蟹腳」無限供應外，並新增「麵包蟹吃到飽」及「現煎帶骨牛小排」。

今年漲價的五星飯店Buffet
今年漲價的五星飯店Buffet

寒舍艾美酒店的「探索廚房」宣布，10月16日全面改版升級，並調整餐價。平日午餐、平日晚餐漲幅最高，由每人1,690元上調至2,380元，增幅達40％；假日午晚餐為1,990元上調至每人2,580元，漲幅30%。餐廳將於10月10日至15日試營運，並於10月16日正式揭幕。寒舍表示，此次調整伴隨餐檯升級，包括海鮮與日料檯強化，並新增桌邊甜點服務，主打「單點等級吃到飽」概念。

文華東方酒店今年1月3日起調漲餐價，最高價由3,280元升至3,380元，加上10%服務費，合計逼近4,000元，創下五星飯店Buffet新高；圓山飯店則自1月1日起調整，平日午晚餐由1,280元漲至1,400元，假日午晚餐由1,580元調至1,700元，漲幅約5%至9%。

不過，市場也並非全面跟進。晶華（2707）、君悅、六福萬怡、凱撒、遠東香格里拉與美福均表示，今年暫無漲價計畫。凱撒集團強調，旗下台北凱撒、台北凱達與新板希爾頓餐廳均維持現行價格，並將透過每季更換主題菜色，持續以「高CP值」為吸引力。晶華也表示，餐價將依照市場狀況與營運需求評估，目前仍維持現行價格。

飯店業者表示，近期餐飲調價主要反映人事與整體營運成本，但能否獲得市場接受，仍取決於消費景氣與經濟走向。業者坦言，疫後國旅熱度已不若疫情期間，加上外食族群對價格敏感，因此在漲價時必須權衡客源與營收。隨著第4季連假與耶誕、跨年旺季到來，市場表現將是觀察消費信心的重要指標，也將影響業者後續是否進一步調整價格策略。


