「吃到飽」黏著度高 業者展店不停歇

五星飯店自助餐近年雖持續調價，但「吃到飽」在台灣仍具高度黏著度，成為多家飯店的餐飲小金雞。國內兩大吃到飽集團饗賓、漢來美食也走出規模化路線，加速擴點，讓Buffet市場呈現「高端升級」與「連鎖擴張」並進的局面。

市場觀察，五星飯店Buffet長年是旅展票券最搶手的商品之一，每逢展期均掀起搶購熱潮，反映出自助餐在消費市場的吸金實力。連鎖餐飲集團則透過多品牌與跨區展店，強化市場滲透率。雖然餐價逐年上修，但結合升級餐檯與多樣化菜色，仍能維持強大吸引力，足見台灣消費者對「吃到飽」的喜好。

今年以來，饗賓已經新開兩間旭集、一間URBAN PARADISE及一間朵頤，年底前還將再開出三家新店，其中確定的是饗食天堂將進駐林口三井OUTLET二館。

漢來美食則主攻新品牌「島語」的高速擴張。繼8月在高雄漢神百貨開出第二家後，第4季桃園台茂的漢來海港將全面升級為島語自助餐廳。明年第1季台中漢神洲際百貨將迎來島語新店，第2季也將進駐台北大巨蛋商場。